أشهر وأبرز 10 مصممين أزياء عرب وصلوا إلى العالمية بجدارة

أسماء من العالم العربي وصلت إلى العالمية بجدارة عالية، لتُحقق شهرة واسعة في مجال الموضة والأزياء. أسماء لافتة، فرضت نفسها في مجال تصميم الأزياء، وسط حشد غفير، حاملةً معها ثقافتها الشرقية العريقة، بتصاميم أزياء ساحرة، إستطاعوا من خلالها الوصول إلى القمة. أسامي كثيرة من الوطن العربي لمعت في العالم، وأسامي أخرى تسعى اليوم بجهود عالية للوصول إلى العالمية على خطى من سبقها، لنا الفخر اليوم أن نستذكر 10 فقط، من بين هذه المواهب المميّزة، والتي تعتبر اليوم من بين أشهر وأبرز أسماء مصممي الأزياء في العالم.

إيلي صعب

مصمم لبناني مميّز، ولد عام 1964، في بيروت. منذ الصغر، برزت موهبة إيلي، ليكون في التاسعة من عمره، طفل موهوب يستعين بالستائر والأقمشة المنزلية، ليصنع فساتين شقيقاته. عندما أصبح عمره سبعة عشر عاماً، بدأ دراسة الأزياء في فرنسا، وعاد إلى لبنان عام 1982 وافتتح مشغلاً في بيروت، ليقدم أول مجموعة له في كازينو لبنان. عام 1997 قدم أول مجموعة خاصة به خارج لبنان في إيطاليا، ليكون أول مصمم أزياء عربي يعرض في أسبوع الموضة في إيطاليا. أطلق خطًا للملابس الجاهزة في ميلانو، وانتقل بعد ذلك إلى باريس وبدأ بتقديم الخياطة الرفيعة والملابس الجاهزة والفاخرة في أسبوع الموضة. تتميّز تصاميمه بالبساطة، والكلاسيكية، ويستخدم دائماً أقمشة فاخرة بجودة عالية. من أبرز الأسماء التي تعاونت معه، هالي بيري، أنجلينا جولي.

زهير مراد

مصمم أزياء لبناني عالمي، ولد في بيروت حيث ترعرع ودرس فيها الأزياء. البداية كانت عام 1995، حيث إفتتح أول مشغل له في بيروت، والإنطلاقة كانت في بدايات عام 2000، حيث أطلق أول مجموعة له " هوت كوتور" في العاصمة الإيطالية روما. مصمم أزياء عالمي، تتميّز تصاميمه بالحس الشرقي، المليء بالتفاصيل والتطريزات الفخمة والمميّزة. مشاهير كثر إعتمدن تصاميمه، في إطلالات عالمية فاخرة، وإسمه لا يغيب عن السجادة الحمراء في أهم المهرجانات العالمية. من أبرز الأسماء العالمية التي تتعاون معه جينيفير لوبيز، آديل، كيم كارداشيان، باريس هيلتون.



نيكولا جبران

كانت البداية في عام 2000، حين أسس دار الأزياء الخاص به في أبو ظبي في الإمارات، بعد شغفه العالي وحبه لهذا العالم المليء بالصعوبات. في عام 2001، أطلق مجموعته الأولى، وفي نفس الوقت كان يواصل دراسته للمجوهرات والأكسسوارات في لبنان. تتميّز تصاميمه بالجرأة العالية، والغرابة بعض الأحيان، رسم خط له مميّز ليكون إسم بارز ولامع في مجال تصميم الأزياء في العالم. تعاون مع النجمة العالمية J LO، أماّ عربياً فكان له تعاون طويل مع أصالة، ماجدة الرومي، هيفاء وهبي، ونجوى كرم.

جان لويس صبجي

مصمم لبناني عالمي، وصل إلى العالمية، بفضل موهبته المكتسبة من والده الذي سبقه طبعاً في هذا المجال. لطالما تمتع صبجي بشغفٍ عالٍ في تصميم الأزياء الفاخرة. شغفه العالي وعشقه لهذا المجال قاده إلى أكاديمية دومس في ميلانو، التي ساعدته للوصول إلى ما كان يطمح به. عام 2011، كانت البداية عندما توجه إلى استوديو والده ليباشر العمل جدياً. تتسم تصاميمه بالأناقة، والجرأة العالية، وفخامة الأقمشة وجودتها. هو أول مصمم عربي يتعاون مع الدمية الأيقونية الأشهر Barbie، ما جعله متميّز أكثر. من أكثر الأسماء التي تتعاون معه مايا دياب، جيسيكا قهواتي، نادين نجيم، نانسي عجرم، وغيرن كثر.

طوني ورد

مصمم لبناني عالمي لامع، درس مجال الموضة عن كثب، وتخرج من مدرسة L’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. بداياته كانت مع Dior، Chloe، وLanvin، حيث عمل معهم لأكثر من 7 سنوات، ليكتسب خبرات واسعة ويتعرف على التقنيات العالية في مجال تصميم الأزياء العالمية. تميّزت تصاميمه بالأناقة، العصرية والألوان المميّزة. يُعرف باسم "مهندس التفاصيل" صفة كان قد استحقها، ويستمد إلهامه من الهندسة المعمارية المعاصرة. تعاون مع كثر من العالم العربي والعالم، أبرزهن نانسي عجرم، سيرين عبدالنور، داليدا خليل، سميرة سعيد وكارول سماحة.

مصممين أزياء عرب

ريم عكرا

مصممة أزياء لبنانية عالمية، ولدت في بيروت في عام 1960. في عمر ال 17 بدأت مسيرتها المهنية بعدما نشرت تصاميمها في الصحف المحلية المهمة والمنتشرة في لبنان. عندما كانت في سن المراهقة قررت الانضمام لنادي الموضة الخاص بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث تخرجت فيما بعد بشهادة جامعية في إدارة الأعمال. أقامت عرض الأزياء الأول عام 1982، من بعدها إنتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، خلال الحرب الأهلية في لبنان، لتكمل مسيرتها من هناك. عام 1986، تخرجت من معهد الموضة والتكنولوجيا في نيويورك وربحت جائزة قسم تصميم الأزياء في نفس عام تخرجها. عام 1997 بدأت في هذا المجال بعدما صممت فستان زفاف لصديقتها في 3 أسابيع فقط، ونشرت صوره في الإعلام العالمي، لتحقق شهرة عالية. عام 2010، قامت بافتتاح متجرها الخاص في بيروت المختص ببيع ملابس السهرة والملابس الجاهزة وفساتين الزفاف وأيضاً العديد من الاكسسوارات. من أبرز الأسماء العالمية التي تعاونت معها أنجلينا جولي، وسيلينا جوميز، ومادونا، وهالي بيري وأخريات.

علي القروي

مصمم أزياء تونسي عالمي، درس في المدرسة الدولية للموضة ESMOD بتونس من 2003 وحتى 2005 وحصل على جائزة ترقية حينها، ليبدأ مسيرته كستايلست (منسق أزياء). بعد ذلك صمم فساتين لبعضِ من أصدقائه، ثم عام 2012 أطلق علامته التجارية الخاصة به. بدأ الجميع يتحدث عن المصمم علي قروي بعد مهرجان أيام قرطاج عام 2015 عندما قررت عدد من النجمات العربيات الظهور بفساتين خلابة من تصميمه. من أبرز المشاهير الّلواتي اخترنَّ تصاميم علي القروي النجمة هند صبري، درة زروق، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أما اليوم عالمياً من أكثر المشاهير التي يقوم بالتعاون معها عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز.

آشي ستوديو

مصمم أزياء سعودي عالمي، محمد آشي من مواليد عام 1980، إستطاع بموهبته العالية وعشقة وشغفه لعالم الموضة والأزياء في الوصول اليوم إلى العالمية متحدياً كل الصعوبات. درس هذا المجال، وتعلم الكثير من المصمم العالمي إيلي صعب، ليكون مساعد متألق له في البداية، إستطاع شق طريقه ليصل إلى ما هو عليه اليوم. عام 2005 كانت البداية، عندما قدم مجموعته الخاصة لينشأ من بعدها Ashi studio في بيروت. من أبرز الأسماء التي تعاون معها الملكة رانيا ملكة الأردن، ونجوم عالميين مثل بيونسيه، ليدي غاغا، كاردي بي، سارا جيسيكا باركر، سونام كابور.

جورج حبيقة

مصمم أزياء لبناني عالمي، عشق مجال الموضة والأزياء منذ الصغر. عام 1994، بدأ بعرض مجموعات الخياطة الرفيعة ضمن أسبوع الموضة في باريس، و بعد ذلك بدأ بتصميم الملابس الجاهزة. تميّزت تصاميمه بالنعومة والأنوثة والأناقة العالية. من أبز المشاهير التي تعاون معها، كيم كارداشيان، سيلينا غوميز، جينيفير لوبيز، كايتي بيري، وغيرها.

رامي العلي

مصمم أزياء سوري عالمي، وصل إلى العالمية بعدما سافر من سوريا إلى الإمارات العربية المتحدة، ليبدأ مسيرته من هناك بعدما لمع إسمه في منطقة الخليج، ليصل من بعدها إلى العالمية. تصاميمه تتميّز بالعصرية بلمسة شرقية لافتة، تصاميم راقية، أنيقة ومميّزة. عام 2000 تمكن العلي من إطلاق "رامي العلي كوتور" وذلك بعدما قدم العديد من العروض الملهمة والمميّزة، في منطقة الإمارات خصوصًا والخليج عمومًا. من الأسماء التي تعاون معها، ‬أيشواريا‭ ‬راي، بيونسيه،‭ ‬شانيل‭ ‬إيمان، إيفا‭ ‬لونغوريا،‭ ‬هيلين‭ ‬ميرِّن،‭ ‬جنيفر‭ ‬لوبيز‭ ‬وغيرهن عالمياً. أما عربياً فمعظم مشاهير العالم العربي إعتمدنَّ إطلالات بتوقيعه أمثال يسرا، درة زروق، نانسي عجرم، ديالا مكي، ديما الأسدي وغيرهن كثر.

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