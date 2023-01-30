اختاري صيحات الموضة المناسبة لكِ حسب نوع برجك

تُعد عروض الأزياء مصدر إلهام لكل امرأة، حيث من المهم بالنسبة لنا ألا ننظر إلى الأناقة فحسب، بل أيضاً على صيحات الموضة، قد يكون فهم الصيحات أمراً صعباً، لأنه لا يمكنك مواكبة حماسة المصممين، فهم يبتكرون تصميمات جديدة ويصنعون مواد غير عادية ويعرضون إكسسوارات مجنونة لم نتخيلها أبداً.

سنخبرك هنا عن ما سيكون مناسباً في عام 2023 وما هي صيحات الموضة التي ستستجيب لكل علامة من علامات الأبراج.

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)

برج الحمل دائماً هن فتيات هادفات ونشطات بحاجة إلى أن يبدو أنيقات وفي نفس الوقت يتبعن قواعد لباس العمل.

نحن على يقين من أنكِ ستقدرين الاتجاه الجديد للسترات الفضفاضة الطويلة والتي يرتديها بالفعل المشاهير في الوقت الحالي، تتناسب تماماً مع المظهر الصارم والمريح.

ارتدي هذه السترات مع بنطلون بقصة مستقيمة أو فساتين رومانسية من الكتان أو الجينز المفضل لديكِ.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)

يوجد في امرأة برج الثور كل ما يمكن أن تقدمه الطبيعة من "الأضعف"، لديكِ مظهر هادئ وناعم، أنتِ رشيقة، جميلة وطازجة، لذا فإن اتجاه طباعة الأزهار هو المناسب لكِ، من أجل أن تبدو الصورة حديثة وعضوية.

من الضروري اختيار الأنماط الفعلية والقطع النسيجية والأقمشة المثيرة للاهتمام بنمط الأزهار الصغير.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)

الفتاة المولودة تحت برج الجوزاء قابلة للتغيير، يبدو أحياناً أن شخصيتين تعيشان فيها، لا تستطيع هي نفسها التعامل معها ومع ذلك، يتميز الجوزاء بالخفة والانفتاح والعفوية: اليوم يريدون فستاناً أحمر وغداً ثوباً أصفر.

هذه علامة البروج مثالية للأشياء ذات الانتقال اللوني المتدرج أو باستخدام تقنية كتلة اللون.

السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

الفتاة السرطانية هي شخصية غامضة ورومانسية، فهي تعرف الكثير عن الجمال والموضة وبالتالي فهي تتابعهم دائماً في الحياة.

الاتجاه الذي يجب أن تجربيه في عام 2023 هو الأقمشة الشفافة، ارتدي فستاناً شفافاً أو اختاري بلوزة من الحرير.

سعياً وراء الموضة، لا تنسي أن تأخذي في الاعتبار مدى ملاءمة الزي وثقتك بنفسك.

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

الأسود اجتماعيون ومبهجين، ولذلك تجد نفسها دائماً في دائرة الضوء، أنتِ تريدين التميز، لذا اختاري ملابس أحادية اللون بألوان جذابة مثلاً باللون الأزرق أو البرتقالي أو الأصفر أو الأحمر أو الأزرق.

جربي بدلة باللون ساطع مشرق أو حاولي تنسيق لوحة ألوان مختلفة واستخدم أنسجة معاكسة في ملابسك.

برج العذراء (24 أغسطس - 22 سبتمبر)

برج العذراء (24 أغسطس - 22 سبتمبر)

العذراء حكيمة ومعقولة وعملية، لن يقدّر الـVirgos، مثل أي شخص آخر، الموضة فحسب، بل سيقدر أيضاً الوظيفة والعملية مثل الملابس المدعمة بجيوب وسترات بومبر والتي تعد جزءاً رائعاً وعملياً من الملابس.

التفاصيل العلوية على الملابس تجذب الانتباه وتضيف الحجم، اليوم، هذا هو الاتجاه الأنيق الذي يتبعه جميع نجوم هوليوود.

الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

الميزان (23 سبتمبر - 22 أكتوبر)

امرأة برج الميزان هي سحر نفسها، جعلتها فينوس حلوة وحنونة ومتطورة، لهذا السبب يمكنك التأكيد على أفضل صفاتك في عام 2023 بأزياء مغرية والتي أعاد مصممو الأزياء تقديمها هذا الموسم.

يمكن تزويد الفساتين بتنورة غير متناظرة أو نماذج تشبه سترة أو غيرها من أشكال الكروشيه المعقدة التي تشبه الشبكة أو الدانتيل.

برج العقرب (23 أكتوبر - 22 نوفمبر)

برج العقرب (23 أكتوبر - 22 نوفمبر)

لا يمكن أن تمر فتيات العقرب دون أن يلاحظهم أحد، فهن يرغبن في جذب الانتباه وأن يكونوا أكثر ما يتم الحديث عنه في المجتمع، لأنهن جميلات وغامضات.

مع الجينز الفضفاض ستكونين عصرية، ارتديه مع الأحذية ذات الكعب العالي المكتنز وسترة ضخمة، لذلك عليكِ التأكيد على الاستقلال والقوة.

القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر)

القوس هم أناس ديناميكيون ومتفائلون، يحب ممثلو هذه العلامة ملابس باهظة وغير عادية ويبدون طبيعيين تماماً فيها.

في عام 2023، اختاري الألوان المعدنية، يمكن أن تكون فساتين أو سراويل ذات لمعان فضي أو إكسسوارات مثل الأحذية الرائعة والحقائب الصغيرة والنظارات الشمسية.

برج الجدي (22 ديسمبر - 20 يناير)

برج الجدي (22 ديسمبر - 20 يناير)

الجدي هي فتاة ذات أخلاق رشيقة تحب الملابس المتطورة والبسيطة، ستمنحك الفساتين الساتان منحنيات مغرية في عام 2023.

سوف يقدر الجدي مثل هذا الزي العملي، لأنه يمكن بسهولة إدخال مثل هذا النموذج في خزانة ملابس غير رسمية من خلال ارتدائه مع سترة ضخمة مريحة وأحذية جلدية.

برج الدلو (21 يناير - 19 فبراير)

برج الدلو (21 يناير - 19 فبراير)

يجب أن يجرب أصحاب برج الدلو في عام 2023 شورت برمودا العصري، هذا نموذج ممدود يمكن تصميمه مع الجوارب الضيقة والسترات والأحذية ومعاطف الكشمير.

في الصيف والربيع الدافئ، نوصي بارتداء الصنادل الأنيقة والتأكيد على الشكل مع بلوزات قصيرة لخلق توازن متناغم.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

في عام 2023، يستمر اتجاه التنانير الطويلة وستقدره فتيات الحوت، جربي نموذج طويل بخصر مرتفع يمد الطول بصريًا ويجعلكِ أنحف وأطول.

بالإضافة إلى ذلك، نحن نعلم كيف تريدين أحياناً إضفاء الجرأة على مظهرك، لذا ادمجي التنانير الطويلة مع البلوزات البسيطة والكورسيهات.

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