حسن الرداد يكشف سبب عدم تسمية ابنه «سمير».. قرار من زمان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد مرور عدة أسابيع من استقبال مولوده الأول، كشف الفنان حسن الرداد لأول مرة عن سبب تسمية طفله على اسم شقيقه، وابتعاده عن تسميته نسبة لحماه الفنان الراحل سمير غانم، خاصة مع توقع الكثير من الجماهير استقراره على اسم نجم الكوميديا، وذلك لتزامن توقيت ميلاد نجله مع ذكرى ميلاد والد زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

حسن الرداد يتحدث عن اختياره لاسم طفله

وكشف الفنان حسن الرداد، خلال تصريحات إعلامية، عن نيته منذ سنوات طويلة لتسمية مولوده الأول نسبة لاسم شقيقه الأكبر الراحل «فادي»، وذلك حتى قبل أن يلتقي بالفنانة إيمي سمير غانم والزواج منها.

وقال «الرداد»: «من زمان حتى من قبل ما أتعرف على إيمي كنت بقول لو جبت ولد هسميه فادي على اسم اخويا الله يرحمه، ولو خلفت بنت هسميها فادية ده من زمان على اسم أمي يعني، فمن زمان الموضوع ده معروف للناس كلها».

أما عن تساؤلات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اختيار حسن الرداد اسم مولوده بعيدًا عن اسم والد زوجته الفنان سمير غانم، رد قائلًا: «أنا ما قرأتش أي تعليقات ما شوفتش خالص».

برج واحد يجمع بين سمير غانم وحفيده

وعلى الرغم من عدم لقائهما، إلا أن القدر جمع بين الفنان الراحل سمير غانم وحفيده نجل ابنته «إيمي»، في تاريخ الشهر ذاته، وكذلك البرج الفلكي وهو «الجدي»، الذي يحمل صفات الذكاء، والعملية في التعامل مع الآخرين، وكذلك حبه للعمل، والذكاء الاجتماعي.