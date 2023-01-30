الامارات | ضفدع قصب تزن 2.7 كجم في استراليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثِر على ضفدع قصب يعتقد ضباط الحياة البرية العملاق أنه مزيف في غابة كوينزلاند شمال أستراليا.

عينة "الوحش" أكبر بست مرات من متوسط الضفدع، وتزن 2.7 كجم، ويمكن أن تحطم رقمًا قياسيًا عالميًا.

تم وضع الحيوان المسمى "Toadzilla" بسرعة في حاوية وإبعاده عن البرية.

تعد الضفادع التي تم إدخالها لأول مرة إلى أستراليا في عام 1935 واحدة من أكثر الآفات ضررًا في البلاد ويقدر عددها الآن بمئات الملايين.

عندما رصدت حارس الحديقة كايلي جراي لأول مرة البرمائيات الضخمة أثناء قيامها بدورية في كوينزلاند، لم تستطع تصديق عينيها.

وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "لم أر شيئًا بهذا الحجم من قبل".

تقريبًا مثل كرة القدم ذات الأرجل. أطلقنا عليها اسم Toadzilla ".

سرعان ما استولى فريقها على Toadzilla التي يُعتقد أنها أنثى - وعاد إلى القاعدة لوزنها. كانوا يعلمون أنها ستكون ثقيلة، لكنهم فوجئوا بإمكانية تسجيل رقم قياسي عالمي جديد حسب ما ذكر على بي بي سي.

سجل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علجوم - 2.65 كجم - بواسطة ضفدع أليف في السويد يُدعى Prinsen في عام 1991.

تقول السيدة جراي إن هذه العينة العملاقة ربما تكون متجمعة في نظام غذائي من الحشرات والزواحف والثدييات الصغيرة.

وقالت "علجوم قصب بهذا الحجم يأكل أي شيء يمكن وضعه في فمه".

لا تحتوي الضفادع على مفترسات طبيعية في أستراليا، وقد أحدثت الأنواع السامة دمارًا في أعداد الحيوانات المحلية.

السيدة جراي ليست متأكدة من عمر Toadzilla يمكن أن تعيش الأنواع حتى 15 عامًا في البرية لكنها تعتقد أنها "كانت موجودة منذ فترة طويلة".

تم قتل Toadzilla منذ ذلك الحين، كما هو معتاد في أستراليا بالنسبة للآفات، وسيتم التبرع به لمتحف كوينزلاند