الامارات | "أفاتار" الجديد الرابع في ترتيب الأفلام الأعلى دخلاً في تاريخ السينما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بقيت صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية من نصيب "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" إذ وصل إجمالي إيراداته في نهاية الأسبوع إلى 15 مليون دولار، وفق تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، وبات بذلك الرابع في ترتيب الأفلام الأعلى دخلاً في العالم في تاريخ السينما.

وأوضحت الشركة عبر تويتر أن فيلم جيمس كامرون "يحتل المركز الأول منذ سبعة أسابيع وهو إنجاز لم يسبقه إليه" أي فيلم منذ فيلم "أفاتار" الأول للمخرج نفسه عام 2009.

وساهمت الإيرادات القوية في بقية أنحاء العالم - ومنها 237 مليون دولار في الصين - في دفع الفيلم إلى المرتبة الرابعة في ترتيب الأفلام ذات المداخيل الأعلى على مستوى العالم، إذ بلغ إجمالي ما حققه 2,117 مليار (من دون تصحيح العائدات بحسب نسب التضخم).

وبالتالي أصبح لجيمس كامرون ثلاثة من الأفلام الأربعة الأعلى دخلاً في تاريخ السينما، هي "أفاتار" و"تايتانيك" و"ذي واي أوف ووتر". ويخترق هذه الثلاثية فيلم "أفنجرز: إند غايم" من إنتاج "ديزني" و"مارفل"، إذ يحتل المركز الثاني.

وتدور أحداث "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" في فضاء مائي وبعد أكثر من عقد على أحداث فيلم الخيال العلمي الأول "أفاتار" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً عام 2009.

واحتفظ فيلم الأطفال "بوس إن بوتس: ذي لاست ويش" المنبثق من عالم سلسلة "شريك" بالمرتبة الثانية على شباك التذاكر الأميركي الشمالي هذا الأسبوع، إذ بلغت إيراداته 10.6 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

وتقدّم فيلم "إيه مان كالد أوتو" من بطولة توم هانكس إلى المركز الثالث محققاً 6.8 ملايين دولار.

وحلّ رابعاً فيلم "M3GAN" ("ميغان") من إنتاج "يونيفرسال" و"بلومهاوس بروداكشنز"، مع إيرادات بلغت 6.4 ملايين دولار. ويروي الفيلم قصة دمية بشكل بشري، مصممة لتكون رفيقة لفتاة يتيمة صغيرة.

أما الوافد الجديد فيلم الحركة الهندي "باتان" فنال المركز الخامس محققاً 5.9 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام الخمسة المتبقية في ترتيب هذا الأسبوع:

6 - ميسينغ (5.7 ملايين دولار).

7 - بلاين (3.8ملايين دولار).

8 - إنفينيتي بول (2,7 مليون دولار).

9 - لِفت بيهايند: رايز أوف ذي آنتي كرايست" (2.3 مليون دولار).

10 - ذي وانديرينغ إيرث 2 (1.4