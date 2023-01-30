فعاليات الأطفال بجناح «البحوث الفلكية» في معرض الكتاب.. رصد الزلازل والتعامل مع الكوارث

القاهرة - سمر حسين - ماما

لم يكتف جناح المعهد القومي لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية «مرصد حلوان» بعرض المجسمات والكتب التعليمية والكتيبات المبسطة للأطفال والشباب وجذبهم للمعرفة فقط، لكن جناح «البحوث الفلكية» يقدم المحاضرات حتى نهاية معرض الكتاب.

وضمن فعاليات اليوم الرابع نظم المعهد عدة تجارب، منها رصد الموجات الزلزالية بقيادة الدكتور عاصم سلامة، الباحث في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، وتعد كيفية تعليم الطفل التعامل مع الكوارث الطبيعية وفهم التغيرات الأرضية والمناخية من أهداف المعهد، الذي ينشرها للعامة وتشكيل وعي علمي في عقول الصِغار.

كيفية رصد الزلازل والتعامل مع الأزمات

في الجناح المُزين باشكال للنجوم والكواكب بمعرض الكتاب، قدم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية للأطفال والشباب تجربة رصد الزلازل، ذلك بسبب انتشار الحركات الأرضية في السنوات الأخيرة، أقربها الزلزال الأخير الذي شعر به سكان القاهرة والمناطق القريبة من البحر المتوسط، لذلك قرر المعهد مشاركة الصغار تلك التجربة، لمعرفة كيفية رصد الحركات الأرضية المؤدية للزلزال، وأيضا محاضرة ألقاها الدكتور عاصم سلامة، الباحث بقسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث، حسبما روت الدكتور سمية سعد، أستاذ متفرغ بقسم الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية لـ«هن».

تفاعل الأطفال مع تجربة رصد الزلازل

وأوضحت الدكتورة سمية، أن «المعهد يقدم أنشطة وفعاليات تعليمية في الجناح خلال فترة المعرض، منها تجربة شيقة لرصد موجات الزلازل وفيديوهات تعليمية لكيفية التصرف وقت حدوث الكوارث»، مؤكدة أن تلك التجارب العلمية خلال فعاليات معرض الكتاب يحبها الأطفال الصغار ويبحثون فيها، كما أن تعلمهم كيفية التصرف وقت حدوث الأزمات يساعدهم في المستقبل، في ظل التغيرات المناخية وانتشار الهزات الأرضية والزلازل في الكثير من المناطق خلال السنوات الأخيرة، والتي تكون مدمرة في بعض البلدان الأخري.

وشددت على أن «تلك التجارب العلمية هي من منطلق دور المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في نشر علوم الفلك والجيوفيزياء».