تعرفي على سبب تكتل المكياج على وجهك وطرق الإصلاح بدون إزالته.. 6 نصائح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من بذل قصارى جهدك للظهور بمظهر مكياج مثالي لنفسك، فقد تصابين بخيبة أمل إذا ظهر المكياج في النهاية بشكل كُتل على وجهك، وكأنه يميل إلى التجعد بسهولة أو يبدو متكتلًا في المظهر، فالسبب الرئيسي وراء ظهور المكياج على شكل كُتل هو أن كريم الأساس قد يكون سميكًا ولم يمتزج كما ينبغي، وإذا كان قوام الكونسيلر سميكًا أيضًا، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة عند وضعه.

لكن لا تقلقي، سوف نخبرك عن طرق لإصلاح مكياجك المتكتل دون إزالته، وفيما يلي بعض النصائح حول كيفية إصلاح المكياج المتكتل وفقًا لموقع «boldsky» الهندي:

نصيحة 1:

تأكدي من استخدام التركيبة المناسبة لنوع بشرتك، إذا كنت تستخدمين خافي العيوب ذو الأساس الكريمي لتغطية عالية، ضعي فوقه كريم أساس سائل خفيف يمتزج بسهولة.

النصيحة 2:

يعمل بخاخ التثبيت على إصلاح المكياج المتكتل، استخدمي إسفنجة مبللة لمسح الوجه بالكامل وإزالة كل البودرة الزائدة والتكتل وذلك للسماح للزيوت الطبيعية بالظهور.

خذ فرشاة بودرة نظيفة وقم بتلميع مناطق الوجه التي تريد ظهورها إذا لم يكن المكياج المتكتل بارزًا جدًا.

نصيحة 3:

لا ينصح باستخدام إسفنجة مبللة تمامًا لأنها تؤدي إلى تفاقم التكتل، حتى عند استخدام البخاخات ذات الأساس المائي، من المهم عدم الرش بالقرب من الجلد.

النصيحة 4:

يجب أن تبدأ دائمًا بكمية صغيرة من المنتج وأن لا تستخدم أبدًا كمية كبيرة مرة واحدة، استخدم دائمًا القليل في البداية ثم انظر كيف تريد أن تبدو النهاية.

نصيحة 5:

غالبًا ما يكون السيناريو هو أن المكياج المتكتل مصحوبًا بالبشرة الدهنية، لذلك إذا كان أي من هذه الأمور تقلقك، فإذا بدت بشرتك أو مكياجك لامعة، امسحيها برفق باستخدام ورقة.

نصائح 6:

استخدم بخاخ للوجه أو مصل أو تونر يحتوي على السكوالين لترطيب منطقة تحت العين، فقط قومي برش المنتج على إسفنجة المكياج، ثم قومي بإزالة الفائض واضغطيه برفق تحت عينيك.