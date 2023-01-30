خطوات الارتداء الصحيح للوشاح.. «هتبقي أكثر جاذبية وأناقة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بالمقارنة مع كافة صيحات الموضة وتطورها بشكل ملحوظ على مدار سنوات، إلا أن الوشاحات تمكنت من البقاء على عرش الأزياء، بل وزاد تطويرها باختلاف تصميماتها، ولم تندثر بمرور الوقت كالعديد من قطع الأزياء.

ما هو الوشاح؟

يعود تاريخ تصميم الوشاح لأزياء القرن التاسع عشر، حسب ما كشف موقع soxy العالمي المعني بشؤون الموضة، فكان هو عبارة عن مجرد قطعة من القماش تهدف إلى تغطية مرتديها، حيث تم ارتداؤه بشكل أساسي للحصول على المزيد من الدفء خلال فصل الشتاء، عادة ما يُصمم الوشاح من الأقمشة السميكة، مثل الصوف والكشمير والقطن.

وإلى جانب التوابل والأرز والحرير، كانت الأوشحة تعتبر من المنتجات المشهورة المستوردة من الهند إلى بريطانيا، قبل عام 1858، إذ كان الأوروبيون يتاجرون مع جيرانهم الشرقيين خلال أواخر القرن السابع بها، والتي تضمنت سلعًا بارزة مثل الوشاح الهندي.

كيفية ارتداء الشال بشكل أنيق

وعلى الرغم من تواجدها حتى اليوم، إلا أنه هناك بعض السيدات اللاتي لا يتمكن من الارتداء الصحيح للأوشحة، مع كيفية تنسيقها بشكل جذاب مع الملابس بالمناسبات المختلفة، لذلك قدم خبراء الموضة، مجموعة من النصائح المهمة قبل شراء أي وشاح وكذلك كيفية تنسيقه جيدًا، وهي:

1- تحديد المناسبة وكذلك نوع الملابس التي سيتم ارتداءها، فعلى سبيل المثال، يفضل ارتداء الأوشحة المصممة من الفراء عند ارتداء الفساتين والملابس السواريه عند الخروج في السهرات.

2- التنسيق بين لون الوشاح والملابس التي سترتدينها معه.

3- عند شراء أوشحة الشتاء، يجب التأكد من منحها الشعور بالدفء إلى جانب منحها مظهرًا جذابًا.

4- يفضل ارتداء الوشاح الخفيف بوضعه على الكتفين خلال فصل الصيف.