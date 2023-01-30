تفاصيل مبادرة «وعي» في معرض القاهرة للكتاب.. «لعب وثقافة وقصص للأطفال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2023، العديد من المبادرات والفعاليات التي تخص الأطفال، وذلك بمثابة حافز وبنية حقيقية وأساسية لهم، وعلى إثر هذا شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح يتضمن أنشطة برنامج «وعي» لإثراء المعرفة والثقافة بداخل الطفل، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة والألعاب الترفيهية التي تنمي مهارات الطفل، وليشارك الصغار لحظاتهم السعيده باللعب والمعرفة.

مبادرة «وعي» لثقافة الطفل

تقول «يُمنى شاكر»، إحدى أفراد المبادرة، لـ«الوطن»، إن الهدف من المبادرة تنفيذ أنشطة فنية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلي تعليمهم القدرة على الخيال، وذلك يحدث من خلال التفاعل مع الصغار، وإثراء المعرفة وثقافة الطفل ويتم هذا على هامش فعاليات معرض الكتاب لتقويم سلوك الطفل.

وأضافت أن تعد هذه المشاركة الأولى داخل المعرض للمبادرة، ويوجد في المبادرة ركن للتربية الإيجابية وركن لعب الأطفال وركن الرسم، بالإضافة إلى القصص المتنوعة لتنمية ثقافة الطفل، ومن أهم الأركان ركن الاستشارات المجتمعية الخاص بأية استشارة خاصة بالطفل.

آراء زائري المعرض

فرحة كبيرة بين الجميع عند منصة وزارة التضامن الاجتماعي، إذ قالت السيدة «عفاف»، والدة أحد الأطفال، لـ«الوطن»، «المبادرة جميلة هحاول نيجي كل يوم، ابني لعب السلم والتعبان وفرح»، كما قالت الطفلة «فريدة سعيد»، «عاوزة أجي كل يوم للعب»، وقال الطفل «نوح»، «قرأت القصص وعجبتني قصة الثعلب».

فعاليات المبادرة

كما تستعرض المبادرة أيضًا أنشطة عديدة ضمن البرامج التوعوية التي تقدمها للمواطنين على هامش الرسائل التي يقدمها برنامج «وعي» للأسر، وذلك من خلال التنمية المجتمعية والتحدث مع الزائرين واستعراض أفلام قصيرة وفيديوهات وإنفوجرافات توعوية، ومواد مطبوعة ومرئية عن القضايا التنموية التي تعمل عليها الوزارة، كما تستعرض جميع الأنشطة التي تكون التربية الأسرية الإيجابية.