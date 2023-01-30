الامارات | «الشرق الأوسط للأفلام» يستضيف أنتوني دانيلز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، أحد أبرز مهرجانات الثقافة الترفيهية في المنطقة، والذي يضم كوكبة من المشاهير، عن استضافة النجم أنتوني دانيلز، الذي اشتهر بلعب شخصية ثريبيو (سي ثري بي أو) في فيلم ستار وورز، وهو الممثل الوحيد الذي ظهر في أجزاء الفيلم التسعة، إضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال المبنية على السلسلة.

وتشهد الدورة الـ11 من المعرض، الذي يقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشاركة كين لاشلي وريان أوتلي، الفنانين الكوميديين الشهيرين. ويحظى ريان أوتلي بشعبية واسعة بفضل رسوماته المميزة في قصص مارفل المصورة، بما في ذلك الرجل العنكبوت المذهل؛ والرجل الأخضر. كما تعاقد معه روبرت كيركمان للمشاركة في قصة إنفينسبل، حيث قام أوتلي برسم 144 إصداراً للقصة من أصل 127.

من جانبه، تعاون كين لاشلي مع شركة دي سي كومكس في إصدار قصص مصورة، مثل سويسايد سكواد؛ وسويروومن؛ وباتوينغ، ثم انتقل للعمل مع شركة مارفل، وأسهم في إصدار أعمال كثيرة، بما في ذلك إكساليبر؛ وإكس مين غولد؛ ورايزنغ ستارز؛ وبلاك بانتر.

ويمكن للمشاركين في مسابقة الكوسبلاي أداء شخصياتهم المفضلة وإظهار مهاراتهم في اللعبة على أرض الواقع. وتتضمن المسابقة أربع فئات، وهي: جائزة أفضل صناعة لأزياء الشخصيات؛ وجائزة أفضل أداء على المسرح، التي تصل قيمتهما المادية إلى 30 ألف درهم إماراتي؛ وجائزة أفضل أزياء لشخصيات للأطفال، التي تتيح فرصة الفوز لجميع الأطفال المشاركين؛ وأخيراً جائزة قمة الكوسبلاي العالمية، التي يستضيفها معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة للمرة الثالثة.

يحظى عشاق الأفلام، بفرصة مشاهدة نخبة من الأفلام، التي تتضمنها أجندة نادي السينما هذا العام، حيث تشمل الفعاليات، عروض أفلام حصرية ومقاطع سينمائية وأفلاماً قصيرة بحضور نخبة من النجوم؛ إلى جانب جلسات تفاعلية مع النجوم لمشاركة تجاربهم الشخصية في القطاع. كما ينظم النادي لقاءات مجتمعية، تتيح للمشاركين التفاعل مع الحضور والشخصيات المعروفة، الذين يتبادلون سرد قصصهم أمام جمهور من المعجبين والمهتمين.

وأعلن نادي السينما عن تنظيم جلسة حوارية حول البوب الكوري والدراما الكورية، التي تحتفي بانتشار موجة الثقافة الكورية وكل ما يتعلق بعالم الترفيه الكوري، إلى جانب الإضاءة على تاريخ معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الممتد 10 سنوات.

المعرض يشهد مشاركة كين لاشلي وريان أوتلي ويستضيف «قمة الكوسبلاي» العالمية.