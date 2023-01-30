الامارات | سويسري يحصد جائزة مهرجان أنغوليم بـ «لون الأشياء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز السويسري مارتان بانشو، أول من أمس، بجائزة مهرجان أنغوليم الدولي للشرائط المصورة لأفضل مجلد عن عمله «لون الأشياء»، كما أعلنت لجنة تحكيم المهرجان المقام في جنوب غرب فرنسا.

ويتميز المجلد الفائز الذي نُشر أساساً بالألمانية بأنه يستوحي قواعد ألعاب الفيديو في رسومه.

وقال المؤلف مارتان بانشو على مسرح أنغوليم إنه بدأ العمل على كتابه «في جنيف قبل 10 سنوات»، وأنجزه في زيوريخ حيث يعيش، واصفاً هذه المدينة بأنها «بمثابة مفترق طرق للشرائط المصورة تختلط فيها تأثيرات كثيرة».

ومُنحت الجائزة الخاصة للدورة الـ50 من المهرجان، للياباني هاجيمي إيساياما، مؤلف «هجوم الجبابرة» الذي يعد من أفضل الأعمال مبيعاً في العالم. وأعطيت جائزتان فخريتان لاثنين من فناني شرائط المانغا المصورة اليابانية، أقيم معرضان لهما في أنغوليم، هما: ريوشي إيكيغامي، وجونجي إيتو. واختتم مهرجان أنغوليم أمس دورته الـ50 التي نجحت في إعادة استقطاب الجمهور بعد إقبال ضعيف عام 2022، وكان الفنان الفرنسي السوري رياض سطوف، مؤلف سلسلة الشرائط المصورة «عربي المستقبل»، قد فاز الأربعاء بالجائزة الكبرى في المهرجان.