الامارات | الحلقة الثالثة المباشرة لبرنامج المنكوس.. الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الليلة الحلقة الثالثة من حلقات البث المباشر لبرنامج المنكوس في موسمه الثالث، والذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار حرصها على التعريف بالموروث، وتعزيز دوره في بناء الهُوية من خلال إبراز فن المنكوس، بصفته واحداً من الفنون الإماراتية التراثية لغناء الشعر النبطي.

وسيشارك في الحلقة كل من: المتسابق فيصل فهد عبدالله الهاجري، وظافر الحبابي، وماجد مبارك راجح القحطاني (السعودية)، وسعود المنصوري (الإمارات)، ومحمد الراشدي (عُمان). وكانت نتيجة تصويت لجنة التحكيم للحلقة السابقة تأهل ياسر الجنيبي (الإمارات)، ومحمد الزعيزعي (السعودية)، أما الأربعة المتبقون فسيؤهل تصويت الجمهور اثنين منهم.