الامارات | «قلب» ونافذة بانورامية من دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن «قلب» ونافذة بانورامية من دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «قلب» مرحّب على الخور.. ونافذة بانورامية من بعيد، تقرّب النظر إلى أفق المدينة الجميلة، لتتيح لأهلها وضيوفها من جهات العالم المختلفة فرصة مشاهدة المعالم الأيقونية من زوايا مختلفة، ولتمنح عشاق المناظر الخلابة التقاط صور لا تنسى مهما مرت الأيام.. سيكون عنوانها بعد حين: «ذكرياتنا الحلوة في دبي».
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