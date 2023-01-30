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الامارات | «قلب» ونافذة بانورامية من دبي

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «قلب» مرحّب على الخور.. ونافذة بانورامية من بعيد، تقرّب النظر إلى أفق المدينة الجميلة، لتتيح لأهلها وضيوفها من جهات العالم المختلفة فرصة مشاهدة المعالم الأيقونية من زوايا مختلفة، ولتمنح عشاق المناظر الخلابة التقاط صور لا تنسى مهما مرت الأيام.. سيكون عنوانها بعد حين: «ذكرياتنا الحلوة في دبي».

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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