عقد الزواج عند المصريين القدماء.. «المهر 91 جرام فضة والعفش من حق الزوجة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تغن العولمة والتقدم التكنولوجي والتطور الهائل في العصر، عن فضول العديد حول التاريخ الفرعوني، ليس فقط تاريخ الدولة القديمة، وإبداع المصري القديم في البناء والطب والعلوم، بل أيضًا المظاهر الاجتماعية، خاصة الزواج لدى المصريين القدماء.

كيف كان الزواج بالدولة الفرعونية القديمة؟ هل كان الاحتفاء كبيرًا، ماذا عن المهر وقائمة المنقولات، وقوانين الانفصال والخُلع؟، اسئلة تدور في أذهان العديد، لمعرفة أسرار وكواليس الزواج لدى المصري القديم.

كيف قابل المجتمع المصري القديم الزواج؟ التكافل الاجتماعي واجب

في هذا الصدد، أكد الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن المجتمع المصري القديم كان يقابل الزواج وبناء أسرة باحتفاء كبير جدًا: «معندناش مصادر كتير للأفراح، لكن كان فيه برديات بتحمل عقود الزواج، وما جاء فيها، وبعض الصور اللي بتبين إنها لحفل زواج».

وحول شروط الزواج، أوضح «بدران» لـ«هُن» أن التكافل الاجتماعي بين العائلات والشريكين ضروري، موضحًا أن جميع الزوجات كانت تضمن حقها بقول الزوج: «الجواز لعصور كتيرة كان شفهي، ووقتها ضمان الحق بالقول».

عقد زواج عند المصريين القدماء.. المهر 91 جرام فضة والعفش من حق الزوجة

وكشف أستاذ الآثار، عن عقد زواج في العصور القديمة، وفقًا لما تُرجم من البرديات القديمة، والتي رصدت قيمة المهر وقسم الزوج للزوجة.

وحول ما يكتبه الزوج ويقسم عليه للزوجة، فعليه تقديم مهرًا 3 دبن كاملًا، وهو ما يعادل 91 جرام من الفضة، مع 50 مكيال من القمح أو الحنطة، كما إن هناك مؤخر للصداق.

وعن قسم الزوج للزوجة، فعليه أن يقسم بتوفير الطعام والكسوة والمنزل وحتى العطور لها، وأن لايعطيها الأوامر إذ كانت زوجة مُدبرة، وذلك بعقد يشهد عليه من 3 أشهر وحتى 16.

الطلاق والخلع بالدولة الفرعونية

وأوضح الدكتور أحمد بدران، أنه في حالة الإنفصال تأخذ المرأة حقها بالآثاث، ولكن عند رغبتها هي بالانفصال والانسحاب «الخلع» ترد له الهدايا.