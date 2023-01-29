سبب تسوس أسنان الأطفال عند الظهور الأول.. طبيب يوضح طرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاعتناء بالأسنان يبدأ مُبكرًا، فصحة الأسنان بوابة لصحة الجسم بوجه عام، إذ أن الخلل في تنظيفها قد يسبب ظهور العديد من المشكلات والأمراض الصحية بأجهزة الجسم المختلفة.

وتعتقد العديد من الأمهات أن العناية بأسنان أطفالهن يبدأ منذ ظهور الأسنان اللبنية، إلا أن الأمر قد يبدأ من الرضاعة، إذ تعاني العديد منهن من ظهور أسنان متأكلة، أو بلون داكن بسبب التسوس لأطفالهن في سن مُبكر جدًا، دون معرفة السبب.

تسوس الرضاعة السبب

وفي هذا الصدد، حذرت الدكتورة نانسي محمود، استشاري جراحة الأسنان، من تسوس الرضاعة، وهو حدوث التسوس لفم الرضيع قبل ظهور أسنانه من الأساس، موضحة: «للأسف في أمهات كتير بتشتكي أن أسنان ولادها لما بيبدأوا يسننوا مسوسة أو متاكلة، وده بسبب تسوس الرضاعة».

كيف يحدث تسوس الرضاعة؟

وأوضحت استشاري الأسنان، في حديثها لـ«هُن»، أن تسوس الرضاعة يحدث بسبب وجود بقايا الحليب على اللثة والأسنان: «اللبن فيه سكر وجلوكوز، ووقت نوم الطفل مفيش لعاب بيحرك اللبن اللي يتفاعل مع البكتيريا، وده وقتها بيسبب التسوس».

تنظيف فم الطفل الرضيع

وعن الطريقة الصحيحة لتنظيف فم الطفل من بقايا الحليب، أشارت الطبيبة إلى بضرورة مسح الفم واللثة، أو الأسنان حال ظهورها بقطنة مُبللة: «لازم الأم تعصر القطنة كويس بالمياه، وتبدأ تمسح اللثة من بقايا الحليب».

ونصحت طبيبة الأسنان بضرورة استخدام فرشاة الأسنان المُخصصة للأطفال فور ظهور أسنانهم.