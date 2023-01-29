طرق بسيطة لمعالجة النطق الخاطىء عند طفلك.. تحدثي معه بشكل يومي

القاهرة - سمر حسين - ماما

خضع الفنان أحمد سعد، اليوم، لعملية زراعة وتركيب أسنان جديدة، وذلك لمُعالجة مخارج الحروف، إذ كان له لازمة معينة في حرف السين تجعله ينطقه بشكل غير صحيح، وقد تنشأ هذه المشكلة منذ الصغر، ولا تعلم الأمهات كيفية تعديلها، لذلك من المهم اتخاذ خطوات تعديل الحروف من أجل نمو لفظي صحيح لطفلك، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» طرق لمعالجة الحروف للتخلص من النطق الخاطىء لطفلك.

تعديل النُطق

من جهته، قال محمد عبدالعزيز، أخصائي التخاطب وتعديل السلوك، لـ«هن»، إن مخارج حروف الطفل منذ الصغر يجب أن تنتبه إليها الأم للمساعدة على تطوير مهاراته اللغوية بشكل صحيح، لأن الهدف أن يكون التعبير الشفهي للطفل واضحًا ودقيقًا وسهل الفهم، ويجب أداء بعض التمرينات في الصغر حتى لا يؤدي في النهاية إلى إعاقات في الكلام، بالإضافة إلى أنه يجب إعطاء وقت لطفلك للنطق الصحيح، وإذا لم يستجب إلى العلاج يجب اللجوء إلى المختصين.

نصائح لمعالجة طفلك من النطق الخاطئ

وقدم «عبدالعزيز» نصائح للتحدث مع طفلك، وتعريفه بكيفية نطق الحروف:

- إجراء محادثات يومية مع طفلك.

- سواء أخطأ الأطفال في نطق الكلمات عن طريق الصدفة أو عن قصد، فمن المهم ألا تتجاهليه.

- تنشئته في بيئة صحية يشعر فيها الطفل بالراحة في التحدث والتعبير عن نفسه.

- تشجيع طفلك على قراءة الكتب بصوت عالٍ وغناء بعض الأغاني المفضلة لديه.

- حاولي تزويد طفلك بالمرادفات التي يسهل قولها.

- إذا استمر طفلك في النطق بشكل خاطئ يجب تطوير التنسيق اللغوي لديه بالبدء في تشجيعه على نطق كلمات أكثر تعقيدًا بالطريقة الصحيحة.

- علميه أنه يجب أن يكون متعاونًا ومتجاوبًا في كل أمور الحياة.

تمرينات لمساعدة طفلك على التخلص من النطق الخاطىء

- تخدم تعابير الوجه للمساعدة في إيصال النطق ومعنى الكلمات، فاجعليه ينظر لشفتيكِ عند التحدث.

- تجنبي نطق الكلمة التي ينطقها بشكل خاطئ، ولا تجعليه أن يكررها، ولكن اجعليه يكرر حروفها في كلمة أخرى، بمعنى إذا كان ألدغ في الراء ويخطيء فيها في كلمة «ريم»، اجعليه يتجنب هذه الكلمة وينطق حرف الراء في كلمة أخرى غير كلمة ريم.

- معرفة مدخل الطفل أي إذا كان يحب الألعاب يجب تعلميمه باللعب والتلوين ليتحدث بشكل صحيح.

- التمارين الضرورية بصورة عملية هي التحدث معه، لأن ذلك دور الأسرة المهم، والتدريب يكون أكثر مرتين في الأسبوع.

- اخبري معلمته أن تلقنه النطق الصحيح للحروف.

الفرق بين النطق الخاطئ وتأخر الكلام

وأكد أخصائي التخاطب وتعديل السلوك، أن أهم نصيحة إعطاء فرصة وحيزًا للوقت، للبدء في إعداد نطق الطفل، واعلمي الفرق بين الاضطراب اللغوي وتأخر الكلام، فإن الطفل لمدة سنة ينطق كلمات وحروف حتى إذا كانت مبعثرة، أما من أول سنة و4 أشهر، فيجب أن يبدأ الطفل يكون الكلمات، ويكون لديه حصيلة لغوية من 50 إلى 300 كلمة، وإذا كان غير ذلك فمن الضروري أن تتواصلي مع متخصصي النطق إذا لم يتحسن كلام طفلك، مع تتبع تقدم الكلام.