القصة الكاملة لغرق فتاة داخل حمام سباحة أثناء التدريب.. «شقيقتها كانت متواجدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن تعلم أن هذه المرة ستكون الأخيرة لها، دينا لؤي، الفتاة الشابة التي طالما حلمت بمستقبل كبير، التحقت بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، وحاولت إثقال دراستها بالتدريبات، لتقرر الانضمام لمركز شباب فاقوس، لتعلم السباحة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء التدريب، وترحل عن دنيانا مودعة أحلامها وأمنياتها، في مشهد مؤلم تسبب في حزن أهالي المدينة.

ماتت أثناء تدريب السباحة

حزن كبير سيطر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة الطالبة دينا لؤي، غرقًا أثناء تدريب السباحة بمركز الشباب، لتضج مواقع التواصل الاجتماعي بصورتها.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا إلى قسم شرطة فاقوس، بوفاة دنيا لؤي عبدالعظيم، إثر غرقها أثناء التدريب على السباحة داخل حمام سباحة بمركز شباب فاقوس.

كلية التربية الرياضية تنعي وفاة الطالبة

في السياق ذاته، أصدرت إدارة كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الزقازيق، بيانا نعت خلاله الطالبة، قالت فيه: «تنعى إدارة الكلية الطالبة دنيا لؤي عبدالعظيم بالفرقة الأولى، حيث وافتها المنية صباح اليوم إثر تعرضها للغرق بحمام سباحة فاقوس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون»

اصدقاء الطالبة يحولون «الفيسبوك» لدفتر عزاء

ومع تداول الخبر، بدأ أصدقاء الفتاة في نعيها بالكلمات المؤثرة والدعوات بالرحمة والمغفرة، وعلقت فاطيما حسن قائلة: «حرفيا أنا قلبي وجعني عليها أوي، ربنا يرحمك يا دينا ويصبر أهلك ويصبرنا ويجعلك من أهل الجنة يا رب العالمين».

وكتبت إسراء أحمد: «لا اله الا الله إنا لله وإنا اليه راجعون، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الاعلى ويصبر أهلها»، وتابعت أمنية عبدالرحيم: «مكنتش أتمنى أنزل البوست دا وأقول صحبتي ماتت، ربنا يرحمك يا أغلى ما ليا يا أم قلب طيب ربنا يصبرني على فراقك يا روحي انتي أغلى ما ليا ليه روحتي بدري أوي يا غالية، كنتي أطهر وأطيب الناس اللي أعرفها انتي أختي مش صحبتي ربنا يرحمك ويغفر ليكي يا نور عيني».

شقيقتها كانت متواجدة أثناء الواقعة

وعلى الجانب الآخر، أصدر مسؤولو نادي مركز شباب فاقوس الرياضي، بيانا جاء فيه: «بالإشارة إلى واقعة غرق إحدى الفتيات بمركز شباب فاقوس يوم الجمعة بحمام السباحة بالمركز، فإن إدارة مركز الشباب تود توضيح الآتي.. حمام السباحة محل الواقعة يتم إدارته وتشغيله بشكل كامل بنظام الـBOT لإحدى الشركات المتخصصة ووفقاً لتعاقد رسمي مبرم بين المركز والشركة يتضمن التعاقد المبرم بالإقرار بالمسئولية الكاملة للشركة المؤجرة عن سلامة كافة المستخدمين والمترددين لحمام السباحة».

وتابع البيان: «الفقيدة هي أخت لإحدى المدربات والمتعاقد معها من خلال الشركة المؤجرة والتي كانت موجودة بالفعل بحمام السباحة أثناء الواقعة، وأبلغ المركز وفور وقوع الحادثة الجهات الرسمية وجهات التحقيق والنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه الواقعة».

تشيع الجنازة

وكان أهالي مدينة فاقوس، شيعوا يوم الجمعة، جثمان دنيا لؤي محمد عبدالعظيم، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، إثر غرقها أثناء التدريب على السباحة داخل حمام سباحة بمركز شباب فاقوس.

وشارك في الجنازة جموع غفيرة من أهالي مدينة فاقوس، في مشهد عكس الوداع المؤلم للفتاة الراحلة التي كانت تتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق، فيما خيم الحزن على جميع المشيعين.

تحرير محضر بالواقعة

الجدير بالذكر إنه تم تحرير محضر بالواقعة، بعدما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا بوفاة الطالبة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، َوصرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.