تحذير من حالة الأرصاد وموعد عودة الأجواء الشتوية.. كيف تتجنب جفاف البشرة؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدًا؛ إذ أكدت عودة الأجواء الشتوية والممطرة، وتكاثر السحب المنخفضة والممطرة على شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومناطق متفرقة من خليج العقبة، موضحة أنّ الطقس سيكون مائل للبرودة مع بداية ساعات المساء على الأنحاء كافة.

ومع تقلبات الحالة الجوية يعاني الكثير من الأشخاص مع بشرتهم، إذ يتعرض الجلد للجفاف، ويظل بحاجة لروتين محدد ومستمر لترطيبه والحفاظ عليه من الجفاف والتقشر.

التغيير المفاجئ في الظروف الجوية يمثل صدمة، ويمكن أن يؤثر سلبًا على بشرتنا، لأنها تتكيف مع التغير في البيئة، على سبيل المثال، الانخفاض السريع في درجات الحرارة يعني أن بشرتك ستحتاج لروتين عناية من أجل البقاء رطبًا مع بدء الطقس البارد والرياح.

وفيما يلي بعض النصائح للعناية ببشرتك خلال الأحوال الجوية، وفقًا لما ذكره الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، في تصريحات لـ«هُن».

نصائح للعناية ببشرتك خلال الأحوال الجوية

نصيحة 1:

لاستعادة توهج بشرتك، تحتاج لإزالة الخلايا الميتة من وجهك واستخدام مقشر كريم من أجل تقشيره بلطف وإزالة طبقة الخلايا الميتة التي تكونت.

نصيحة 2:

يُنصح باستخدام غسول الوجه الرغوي لتغذية خلايا الجلد الميتة وتقشيرها بلطف.

النصيحة 3:

لمنع ظهور الجلد الباهت، يجب تقشير البشرة وترطيبها بانتظام؛ إذ يؤدي وضع المرطب فقط وعدم التقشير بانتظام إلى ظهور بشرة باهتة.

النصيحة 4:

بمجرد تنظيف بشرتك (في الصباح والمساء)، حان الوقت لتعزيز بشرتك بمكملات مرطبة ومشرقة تساعدها على البقاء منتعشة لفترة طويلة جدًا، مثل فيتامين ج وحمض الهيالورونيك.

النصيحة 5:

يمكن أن تساعد علاجات الوجه بالأكسجين المرطبة أو التقشير الخفيف بحمض الفاكهة مرة أو مرتين في الشهر، في علاج ومنع الجفاف المفرط الناجم عن أشهر الشتاء الباردة.