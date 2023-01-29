إطلالة كاجوال بالأسود لـ مصطفى شعبان في أحدث ظهور له

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره بصورة جديدة، في أحدث ظهور له عبر صفحته الشخصية على موقع الصور إنستجرام، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وظهر شعبان بالصورة بإطلالة متميزة حيث ارتدى ترينج رياضي باللون الأسمر، يزينه حرف "الجي" باللون الذهبي على صدره، وكان يقف أمام باب خشبي، أعطى الصورة جمالا خاصًا، وعلق شعبان على الصورة قائلًا: "صباح الخير".

ويشارك مصطفى شعبان بمسلسل "بابا المجال" فى رمضان القادم 2023، من خلال شخصية جديدة ومختلفة عن الأعمال السابقة، حيث يقوم بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى أصبح على القمة، وأحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن حيث يدخل فى صراع مع باسم سمرة الذى ينافسه بقوة فى مجال قطع غيار السيارات.

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