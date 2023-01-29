فعاليات «قصور الثقافة» للطفل في معرض الكتاب.. «ارسم - اتعلم ولون»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إحدى صالات معرض الكتاب المخصصة للأطفال، تلك القاعة الكبيرة التي تقدم ضمن محتوياتها آلاف القصص القصيرة والمجسمات الملونة ومؤلفات الأب الروحي لأدب الطفل كامل كيلاني، تنظم وزارة الثقافة كل يوم ضمن فعاليات معرض الكتاب مجموعة من الورش التي تنمي مهارات الطفل، ويشارك الصغار لحظاتهم السعيده بالرسم والتعلم والمعرفة.

«ارسم، اتعلم ولون» ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

خلال معرض الطفل قدمت وزارة الثقافة ورش فنية وثقافية برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي ركن الورش الفنية التي أقيمت فيها فعاليات تبرز قدرة الطفل على الخيال تفاعل معها الصغار، وخلالها اكتشف المتواجدون مواهب الأطفال الحاضرين عندما أطلقوا لخيالهم العنان في الرسم الحر.

وخلال ورشة البازل لأوبريت «الليلة الكبيرة»، تلك الأعمال الفنية تنمي مهارات الطفل على الإبداع والابتكار وتخلق منه عقل مفكر، يجمع الأطفال عدد من الأرقام، واكتشاف الشكل المطلوب، إلى جانب ورشة تصنيع البلياتشو بالأكواب البلاستيك وورق الكانسون وخيط، وورق الفوم جليتر.

ونفذت ورشة أخري أيضا بعنوان «إسورة الصداقة» لعمل الحظاظات بخيط الصوف وورق كارتون، بجانب ورشة حلي بالخرز وعمل أساور للأطفال، وفقاً لصفحة الهيئة العامة لقصور الثقافة على «فيسبوك».

ورش تعليمية ثقافية

لا تهتم وزارة الثقافة بمهارات الطفل الفنية فقط، لكنها خلال فعاليات المعرض والورش المستمرة تحرض على تعليم الصغار القيم والأخلاق والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

وخلال الورش الثقافية والتعليمية التي نفذت، كتاب مجسم بعنوان «قطرة مياه تساوي الحياة» باستخدام الفوم والجليتر وورق الكانسون، ناقش أهمية المياه في حياتنا واستخداماتها وكيفية الحفاظ عليها من التلوث، وخطورة استهلاك المياه، بالإضافة إلى ورشة التوعية بمخاطر الإنترنت التي تفاعل معها الصغار وشاركوا في صناعة المجسمات، ومناقشة الطرق التي تحد من الإفراط في استخدام الإنترنت واستغلاله بشكل عملي وجيد، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية، بالإضافة إلى أن وزارة الثقافة أيضاً تقدم لهم الفوازير وتوزع عليهم الجوائز خلال فترة المعرض الممتدة حتى 6 فبراير المقبل.