«كيف تُنمي مهارة الكتابة».. ورشة بمعرض الكتاب للأطفال لتعريفهم بأهمية القراءة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتظر الأمهات فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من عام لآخر، لاصطحاب الأطفال في جولة لشراء القصص والكتب والألعاب المختلفة، التي تنمي مهاراتهم وتغرس في داخلهم حب القراءة، وخلال فعاليات معرض الكتاب لليوم الأحد 29 يناير، تُشارك وزارة الأوقاف في جناح الطفل بقاعة كامل الكيلاني على هامش الورش التفاعلية في تمام الساعة الثالثة، بورشة جديدة بعنوان «كيف تُنمي مهارة الكتابة»، للكاتبة الصحفية عفت بركات.

ورشة لتنمية الكتابة بمعرض الكتاب

الأطفال هم أولويات الأهداف الثقافية، وحتمية إثراء الثقافة والكتابة بداخلهم وتنمية مواهبهم من أهم الأدوار الثقافية لخلق جيل مبدع، ويأتي إثر هذا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتة الـ54 العديد من الفعاليات والمشاركات الإيجابية، في دور فعال لرعاية الأطفال من كل جوانب الحياة وجعل الطفل من ضمن الجمهور المستهدف لتحقيق العدالة الثقافية، وورشة تنمية الكتابة من أهم الورش التفاعلية للأطفال.

أهمية القراءة للطفل

تقول الكاتبة عفت بركات، في حديثها مع «الوطن»، إن القراءة مفتاح العقول والحياة، والكتب وحب الثقافة يجب أن يُغرس في الأبناء منذ الصغر، بالإضافة إلى أنه يجب أن تقريب طفلك من القصص والكتب، والتحدث دائمًا عن أهميتها، والتحدث في الورشة سيكون بتعريفهم أهمية القراءة، وقراءة القصص لهم، مع التفاعل ومعرفة ماذا يحبون وما العوائق التي تعرقلهم في القراءة.

قصص للأطفال

تُشارك الكاتبة في المعرض بمجموعات قصصية للأطفال، هي «ذات الرداء الأزرق»، و«سر سعادة بيلا»، و«لَست سمكة»، و«مصور الغابة»، و«عروسة مَلَك»، وتعطي القصص نصائح مفيدة وقيمة للأطفال، وتبسيط المعلومات لهم وتربيتهم وتقويمهم الصحيح عن طريق القراءة، بالإضافة إلى أنه كان لها ورشا سابقة بالمعرض ضمن قافلة «الثقافة للجميع»، ولها الكثير من القراءات النقدية في نصوص شعرية وعدد من الدوادين الشعرية.