جهاز العروسة في «نوتة» بـ90 جنيها.. صفحة لكل ركن من الرفايع للأجهزة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحضيرات الزواج خاصة للعروس، أمر يحتاج إلى العديد من الترتيبات الطويلة التي قد تستمر لأشهر وسنوات حسب فترة الخطوبة، ويأتي هذا بشكل خاص عند ترتيب كافة مستلزمات المنزل، وما تشمله من أجهزة وأدوات منزلية، وهو ما قد يشكل شعورًا بالعبء والإرهاق الذهني على الفتيات في محاولات شراء كافة الأدوات المنزلية.

«نوتة» لتسهيل شراء جهاز العروسة

ومع محاولات التسهيل على الفتيات خلال فترة تحضيرات الزواج، ولضمان شراء ما يلزمه جهاز العروس، شهدت السنوات القليلة الأخيرة، طرح «نوت بوك» خاصة، تشمل قائمة خاصة بكافة المستلزمات الأساسية للمنزل، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا على شراؤها من قبل العديد من العرائس.

ويتم طرح «نوتة العروسة» عبر العديد من المحال التجارية، وكذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخدمة البيع «أونلاين»، حيث يأتي سعرها بنحو 90 جنيهًا، حسب ما تم الإعلان عنه ببعض الصفحات المختصة ببيعها بموقع «فيس بوك».

إقبال على شراء «نوتة العروسة»

وبمجرد طرح الصور الخاصة بتلك «النوتة» المخصصة للعرائس عبر مختلف المجموعات الخاصة بموقع «فيس بوك»، فإنها تلقى إقبالًا كبيرًا من قبل العديد من الفتيات، اللاتي أشادن في تعليقاتهن عن مساهمة هذه «النوت بوك» في التيسير عليهن لتحضير وشراء كافة المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المنزل في فترة التجهيزات للزواج.