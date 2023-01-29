حيل سهلة وبسيطة لإخفاء بروز البطن

ربما تكون منطقة الخصر وحجم البطن هي التي تقلق النساء في الغالب، لمن يتم حل المشكلة بسهولة ويوجد لدينا هنا حيل بسيطة وفعالة يمكنها بسهولة تصحيح هذا الفروق الدقيقة.كم هو رائع أن عالم الموضة أصبح أكثر حرية مع كل موسم جديد، لا توجد إطارات وأنماط صارمة في اختيار الملابس وأسلوب الحياة ومثل هذه المفاهيم في الأسلوب مثل أنواع أشكال الجسم، سواء كانت تفاحة أو كمثرى، تكون أساسية عند اختيار الملابس، تم استبدالهم بالتفرد، بعد كل شيء، لدينا جميعاً ارتفاعات مختلفة ومعايير ولياقة بدنية مختلفة، فضلاً عن إدراكنا لأنفسنا.

هذا ما يجعلنا مميزين، لذلك نقترح هنا النظر في فارق بسيط قد تعتبره بعض الفتيات عيباً وهو الحجم في منطقة الخصر والذي في الواقع يمكن تعديله بسهولة بمساعدة الملابس المختارة بشكل صحيح.

الخطوة الأولى تحويل الانتباه

أي تشتيت النظر من البطن إلى جزء الجسم الذي تفضلينه.

على سبيل المثال، لديك رقبة جميلة، فنحن نركز على خط العنق على شكل V ونؤكده بملحق مثل العقد أو السلسلة أو ربما لديكِ يدان رشيقتين أو كاحلا رفيعاً.

يمكنك التركيز على هذا المجال وبالتالي، يتم تحويل كل الاهتمام من المنطقة التي تزعجك لصالحك، مع تأثير رائع مضمون.

الحيلة الثانية: استخدام الخطوط العمودية

لا تنطبق هذه القاعدة على الطباعة المخططة فحسب، بل تنطبق أيضاً على الخطوط الرأسية التي تم تنسيقها باستخدام الطبقة الثانية في الملابس.

يمكن أن يكون كارديغان ممدوداً أو سترة مصنوعة من قماش متوسط ​​الصلابة (ليس رقيقاً ولكنه يحمل شكله) أو سترة قميص أو معطف ترنش.

الحيلة الثالثة: اختاري حقيبة كروس

هذه حقيبة يد يتم حملها فوق الكتف، لكن يمكنك أيضاً من خلال لها إخفاء بروز البطن عند حملها بشكل كروس.

يوصى بوضع الحقيبة فوق الطبقة حول الخصر، لذلك سيتم ملاحظة توازن عرض الكتفين مع الوركين وسيظهر الخصر بشكل أضيق.

الحيلة الرابعة: ارتدي فساتين ملفوفة أو بحزام

تساعدنا الفساتين الملفوفة أو المدعمة بحزام على الحصول على النسب الصحيحة للكتفين / الخصر / الوركين.

العنق على شكل V يجعل شكلك يبدو أنحف، إذا اخترتِ فساتين ذات تصميمات شبه مناسبة، فتجنبي الإفراط في التركيب ويجب أن يكون هناك هواء بين جسمك والفستان.

في هذه الحالة، نؤكد على الخصر بحزام عريض أو حزام متوسط ​​العرض لا تستخدمي أحزمة رفيعة فهي تضيف حجماً بصرياً.

فساتين القميص أيضاً تقوم بعمل ممتاز مع تصحيح البطن، بفضل الشكل العمودي مع الأزرار في المنتصف، يبدو الشكل أكثر استطالة وأقل كثافة.

الحيلة الرابعة: أرتدي بنطلون عالِ الخصر مع كروب توب

ستخفي السراويل والجينز والتنانير ذات خط الخصر العالِ مناطق الخصر وأنحف أرق بصرياً.

المعيار الرئيسي لاختيار القماش هو أنه لا ينبغي أن يكون رقيقاً جداً ولكن ليس محكماً للغاية أيضاً كما قلنا من قبل، فإن الأقمشة المخملية وغيرها من الأقمشة الناعمة، على العكس من ذلك، ستضيف الحجم، يجب أن تعطي الأولوية للمواد الناعمة الكثيفة بدون ديكور إضافي في منطقة الحزام وليس الطول الضيق جداً، مثل بنطلون جينز مستقيم أو واسع أو تنانير على شكل حرف A أو تنانير شبه ضيقة أو تنانير ملفوفة أو تنانير بتصميمات غير متناظرة.

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