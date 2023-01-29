أفكار لارتداء ملابس السهرة في الحياة اليومية

بعد كل حفل نقوم بتخزين ملابس السهرة التي كنا نرتديها من الترتر والساتان وأنواع أخرى من اللمعان، لكن حان الوقت الآن للتساؤل عما يجب فعله بكل تلك الملابس التي لدينا، على الرغم من صحة أن هذا النوع من الملابس هو أكثر شيوعاً في المناسبات الليلية وله أقصى درجات الروعة خلال الحفلات، يمكننا أيضاً استخدامها إلى ما بعد هذا الوقت.

إذا قمتِ بذلك، فلن تمنحي حياة ثانية لتلك التنورة أو البنطلون الجميل فحسب، بل ستخلق أيضاً مظهراً عصرياً، لأن نعم، لقد رأيناهم بأساليب كثيرة وكانت عروض الأزياء مليئة أيضًا بالقطع اللامعة التي يمكن أن نرتديها في أوقات أخرى غير الحفل.

وبالتالي، لتسهيل الأمر عليكِ، قمنا بعمل هذه القائمة التي ستجدين فيه العديد من الأفكار لإلهامك لتنسيق ملابس أساسية ومتطورة للغاية لتستمري في التألق في هذا العام الجديد.

تنورة ترتر مع كنزة

يمكنك الآن تحقيق أقصى استفادة من التنورة الترتر بدمجها مع كنزة أساسية كما اقترحت ألبرتا فيريتي أو مع قميص أبيض، بهذه الطريقة، ستتمكنين من ارتداء القطع الاحتفالية مرة أخرى.

بلوزة للسهرة مع تنورة زو بنطلون بدلة

إذا كان التزامك بالتألق ركز على القمصان أو السترات والبلوزات، فاعلمي أن تنسيق مظاهر أساسية مثالية للحياة اليومية بها أسهل مما قد تتخيلين، ألقى نظرة على عروض Proenza Schouler، التي تختار التنانير الطويلة المتدفقة لتطرح من الأسلوب إلهامها الاحتفالي يمكنك أيضاً دمجها مع بنطلونات مقلمة مصممة لمظهر المكتب أو مع التنانير القصيرة الجلدية لخطة تدوم حتى الليل.

بليزر مع بنطلون جينز

واحدة من أفضل الإطلالات التي رأيناها بناءً على اللمعان كانت السترة البليزو اللامعة أو من المخمل أو الساتان مع الجينز، نحن نحب هذا التنسيق لأنه يتكيف مع أي نوع من الخطط، لذلك، إذا حصلتِ على سترة مطرزة (لا يهم اللون)، فلا تترددي في ارتدائها مع الجينز.

ارتداء الأحذية الرياضية

يعد اللجوء إلى الأحذية الرياضية البيضاء الكلاسيكية من أفضل الأفكار التي يمكنك الحصول عليها إذا كنتِ ترغبين في الاستفادة من ملابس السهرة الخاصة بكِ، إن إضفاء مظهر رياضي أكثر هو ما تحتاجينه فقط لجعله عصياً ومريحاً ويمكن ارتداؤه على مدار 24 ساعة في اليوم، لا يهم إذا كنتِ ترتدينه مع تنورة أو فستان أو بنطلون.

بدلة مع بنطلون لامع

هنا نقدم لكِ آخر فكرة رائعة حتى تتمكني من التباهي بملابسك البراقة بعد الحفل، يعد اللجوء إلى السترة الرسمية إلى حد ما هو الخيار الأمثل لتحقيق المظهر اليومي دون فقدان ذرة من الرقي، يمكنك اختيار السترات المزخرفة أو عادية، لكن القاعدة هي نفسها بالنسبة للسترات: إذا كانت ملابسك براقة ، فمن الأفضل اختيار مزيج من السترات الكلاسيكية والبسيطة.

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