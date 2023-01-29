معلومات عن «الفلافانول».. يقي من فقدان الذاكرة ومُركز في هذا المشروب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحد من التعرض للخرف عند التقدم في العمر وكذلك ظهور علامات فقدان الذاكرة، أمر يحرص الكثير من الأشخاص خاصة كبار السن في القيام به، وذلك من خلال البحث عن الوسائل الصحية والمواد الغذائية التي تعزز من تنشيط الذاكرة، ويأتي على رأسها الفلافانول، والذي يتواجد في العديد من الأطعمة والمشروبات، وعلى رأسها الكاكاو الخام لوفرته الكبيرة به عن المواد الأخرى.

ما هو الفلافانول؟

يكشف الدكتور سانجاي جوبتا، جراح الأعصاب الأمريكي، خلال تصريحات تلفزيونية لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الفلافانول هو عبارة عن أحد مضادات الأكسدة التي تتواجد في العديد من أصناف الفاكهة والخضروات، وكذلك المشروبات بما فيها الكاكاو والشاي.

ووفق جراح الأعصاب العالمي، أن مركبات الفلافانول تساهم في إبطاء عملية فقدان الذاكرة، خاصة عند اتباع نظام غذائي غني بفلافانول الكاكاو، الذي يؤدي إلى تحسين الأداء في الذاكرة لدى كبار السن.

المصادر الغنية بالفلافانول

تتعدد المصادر الغنية بمضادات أكسدة الفلافانول، والتي ذكر بعضها الدكتور «جوبتا»، ومن بينها، البصل، التوت، السبانخ، اللفت، الخضار الورقية الخضراء، مشروب الكاكاو، والشاي بلونيه الأسود والأخضر، الشوكولاتة الداكنة.

الفوائد الأخرى للفلافانول

يتضمن الفلافانول العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم، والتي قد يحتاجها كل شخص في حياته اليومية، ونستعرض أبرز منها، حسب مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc.

1- يحمي أمراض الأوعية الدموية.

2- الأنظمة الغذائية الغنية بالفلافانول تحمي من الشيخوخة الإدراكية.

3- تحسين الأداء المعرفي.