أشكال الماس الأكثر شيوعاً في المجوهرات

هل تعلمين أن هناك أشكالاً مختلفة من الماس؟ على الرغم من أن الاختلافات قد تكون صغيرة، إلا أن أشكال الماس هذه يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر وجودة الماس، سيشرح هذا الدليل أشكال الماس الأكثر شيوعاً ويعطيكِ فكرة عن كيفية اختلافها من شكل معروف مثل جوهرة مستديرة مقطوعة ببراعة.

نعم، نحن نعلم أن الماس كان أحد أكثر الخيارات شعبية في المجوهرات لسنوات عديدة وسيظل دائماً أحد الخيارات المفضلة ومع ذلك، لا يعرف بعض الناس أن هناك أشكالاً مختلفة من الماس ولكل منهم سماته الفريدة، إذا كنتِ تبحثين عن خاتم خطوبة من الألماس، فيمكن أن تساعدك هذه المقالة في اختيار أكثر الأحجار الكريمة شهرة في العالم.

تساعد أشكال الماس المختلفة مثل القطع المستدير وقطع الأميرة والقطع الزمردي والعديد من أشكال الماس الشائعة الأخرى على تصميم خواتم خطوبة فريدة وجميلة، هذا الجانب يجعل خاتم الخطوبة شخصياً وأصلياً حقاً



فيما يلي 12 شكلاً رئيسياً من الماس لخاتم الخطوبة.

شكل الماسة راوند Round

الشكل الأكثر رواجاً هو الماس المستدير، تقدم الماسات المستديرة أفضل انعكاس للضوء وتألق للماس، بقدر ما نتذكر، أوصت صيحات الموضة ومندوبي المبيعات بالقطع الأمثل للماس.

غالباً ما يشيرون إلى أن الماس المستدير أغلى ثمناً بسبب ندرته في الطبيعة ويذكرون كذلك أن هذه التضمينات أقل وضوحاً في هذا الشكل من أشكال الماس الأخرى.

شكل الماس المشع Radiant

الماس المشع هو حقاً فريد من نوعه وغالباً ما يشار إلى هذه الماسات على أنها قطع مشعة أو قطع الزمرد أو القطع التقليدية وتوفر هذه الماسات جاذبية منحنية فريدة تغطي ما يقرب من 60٪ من سطح الماس.

الماس المشع هو القطع الأكثر شعبية ضمن فئة الأشكال الفاخرة ويُعرف أيضاً باسم "مربع لامع معدّل" وله 57 جانباً تتألق من كل زاوية، تعني الأوجه الأقل انعكاساً لضوء أقل، مما يجعل الماس يبدو أكثر إشراقاً من الشكل المستدير.

شكل الماسة البيضاوي Oval

هذا الشكل الماسي له أطول تاريخ معروف وقد تم نشره وتحديثه في الستينات والذي يمتلك نفس التألق.

شكل الحجر البيضاوي يناسب الأيد الصغيرة لأنه يبرز مظهر إصبع المرء.

شكل الماس الزمرد Emerald

تشتهر قطع الماس الزمرد بمظهرها الأصلي والفريد الذي لا يمكن العثور عليه في أي قطع أخرى.

لطالما تم الإعجاب بالماس الزمرد باعتباره أنيقاً من بين جميع قطع الأحجار الكريمة، على عكس الماس الملون الفاخر، فإن لونه طبيعي ونقي، تم تصميم هذا لإبراز صفات الزمرد.

شكل الماس الأميرة Princess

يعد الماس على شكل أميرة من بين أجمل وأندر قطع الألماس التي تم تقديمها في الثمانينات، إنها مجموعة متنوعة دائرية رائعة ولكن لها مظهراً مدبب أكثر.

إنها تناسب تصميمات الخواتم الكلاسيكية والمعاصرة جيداً، مما يجعلها متعددة الاستخدامات ومناسبة للعديد من الأساليب المختلفة.

شكل الماس القلب Heart

هل سبق لك أن رأيت ماسة على شكل قلب؟ هل أخذ أنفاسك؟ يعتبر الماس اللامع والملون على شكل قلب أحد أكثر الماسات الخاصة في العالم.

يعتبر رمزاً للحب الأبدي بين العشاق أو الأصدقاء، هذا الشكل عصري خاصة في المناسبات الرومانسية.

شكل الماس الكمثرى Pear

لا توجد حقيقة أكثر وضوحاً مفادها أن معظم الماس ثمين، إن الخواتم الماسية على شكل كمثرى ليست وصفية لشكل الماس وإلا فسيتم تسعيرها بناءً على شكلها.

أبعاد الشكل البيضاوي على شكل كمثرى تجعلها مختلفة عن الأنواع الأخرى من الماس البيضاوي.

هذا الشكل هو الهجين المستدير اللامع والماركيز.

شكل الماسة كوشن Cushion

كان هذا هو الشكل الأكثر شيوعاً للماس حتى القرن العشرين والذي كان موجوداً منذ القرن الثامن عشر.

الماس على شكل وسادة مميز على الأقل لأولئك الذين يعرفون ما يبحثون عنه.

يتجه شكل الوسادة عند الحد الأدنى والأعلى من طيف أسعار الألماس مؤخراً لأن تنوعها يجعلها خياراً جذاباً للمشترين الذين يريدون مظهراً مميزاً.

شكل الماسة تريليون Trillion

الماس على شكل تريليون هو شكل مذهل وغير عادي، يتكون هذا الشكل من ثلاثة أضلاع متساوية مثل المثلث.

لها زوايا وجوانب مربعة تجعلها تبدو وكأنها ماسة مقطوعة بشكل مربع.

إنها مستديرة وواضحة مثل الماس البيضاوي، لكنها أيضاً ماسة على شكل تريليون.

شكل الماسة Asscher

نشأ هذه الماسة في هولندا في عام 1902، قدمه جوزيف أشير، الماس على شكل Asscher هو قطع الماس المعروف بزواياه المربعة وشكله الشبيه بالنافذة.

شكل هذا الماس أكثر غرابة وقد لا يكون مناسباً للجميع، إنه زاوي ومربع تماماً، مع حواف وزوايا حادة.

تأكدي من النظر إليه في ظروف الإضاءة المختلفة، من الضوء الداخلي العادي إلى ضوء الشمس الأكثر سطوعاً.

شاكل الماسة الباغيت Baguette

الماس على شكل باغيت هو ماسة فريدة تشبه رغيف الخبز الفرنسي يتم تقطيعها إلى شرائح رغيفية رفيعة.

لكن نمط القطع يخلق الوهم بأن هذه الشرائح متصلة في النهايات، يعتبر هذا الماس رمزاً للثروة والازدهار في الصين وفي جميع أنحاء آسيا.

شكل الماسة مركيز Marquise

ماركيز الماس هو مثال ممتاز على كيف يمكن أن يكون لأبسط فكرة في بعض الأحيان تأثير عميق.

هذا هو الخيار المثالي لخاتم الخطوبة والزواج للعديد من النساء لأن شكله قد تم ارتداؤه كرمز للحب الخاص والالتزام لأكثر من 300 عام.

يعتبر قطع الماركيز أحد أكثر الأشكال كلاسيكية في المجوهرات.

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