نصائح لارتداء النظارات الشمسية كبيرة الحجم

تعتبر النظارات الشمسية كبيرة الحجم من الإكسسوارات الأساسية التي لا تنتهي موضتها أبداً، بالتأكيد، لقد شهدنا ارتفاعاً في النظارات الصغيرة في السنوات الماضية ومع ذلك، تعتبر النظارات الشمسية كبيرة الحجم أحد الملحقات الكلاسيكية التي يمتلكها الجميع على الأقل زوجاً واحداً منها ولسبب وجيه، كانت النظارات الشمسية متعددة الاستخدامات وأنيقة وحادة وعملية وكبيرة الحجم تتمتع بلحظة مشرقة وظلت عصرية منذ ذلك الحين.

يمكن لأي شخص أن يرتدي نظارات كبيرة الحجم، بغض النظر عن شكل وجهه، عند اختيار التصميم المثالي، لكن مثل أي إكسسوارات أزياء أخرى، يلعب التفضيل الشخصي دوراً بارزاً، لذلك إذا كنتِ من محبي مظهر "الاختباء"، فقد ترغبين في الحصول على نظارات كبير جداً.



هنا قمنا بتجميع أفضل الطرق لارتداء نظارتك الشمسية كبيرة الحجم في مظهرك لإضفاء الإثارة على أسلوبك والحصول على أقصى استفادة من هذه الأجواء الأنيقة.

حافظي على المظهر أنيق وبسيط

عند ارتداء نظارات شمسية كبيرة الحجم، قد ترغبين في تجنب اكتظاظ وجهك بالمجوهرات البراقة وغيرها من الملحقات.

يعد الحفاظ على المظهر البسيط طريقة مؤكدة لإطلالة أنيقة ومتطورة مع الحفاظ على التركيز على تلك النظارات الكبيرة.

تضيف النظارات الشمسية كبيرة الحجم لمسة فاخرة إلى المظهر الأسود بالكامل

تعتبر النظارات الشمسية السوداء، إضافة مثالية لمجموعة سوداء أحادية اللون، المظهر بمفرده، يبدو منفعلاً وأنيقاً ويرتقي بكل شيء.

يمكنك الحصول على الأناقة والجمال من خلال هذا المظهر الأسود بالكامل مع النظارات الشمسية الكبيرة ومجوهرات ذهبية بسيطة.

جربي النظارات الملونة

لماذا تتمسكِ بالظلال التقليدية ذات الألوان المحايدة عندما توجد ألوان نابضة بالحياة؟ جربي النظارات الشمسية الزرقاء على سبيل المثال مع قميص أبيض كبير الحجم.

سيمنحك هذا الأسلوب يمنحها جمالية مريحة وممتعة، نظراً لأن النظارات زرقاء فاتحة، فمن الجيد ارتداء ملابس محايدة لتحقيق التوازن.

النظارات الشمسية كبيرة الحجم هي الإكسسوار الأساسي المثالي في الصيف

إذا كنتِ تبحثين عن أجواء رائعة بجانب حمام السباحة، فإن إقران نظاراتك الكبيرة بإطار يعد خياراً ممتازاً.

أكملي مظهرك بإطلالة من قطعتين مطابقة وبسيطة، مما يضيف لمسة صيفية ساحرة.

ارتديها دون ارتدائها بالفعل

عندما تبدأ الشمس في الغروب ولم تعودي بحاجة إلى ارتداء النظارات الشمسية على وجهك، فلا تترددي في دمجها في مظهرك.

ضعي النظارات على الجزء الأمامي من قميصك، مع إبقاء الإكسسوار في مقدمة الزي دون ارتدائها فعلياً، إنها طريقة عبقرية لإظهار تلك النظارات اللطيفة عندما تغرب الشمس!

اختاري لون النظارة مع ملابسك

المفتاح الرئيسي في تنسيق النظارات الضخمة هو التأكد أنها يجب أن تكمل المظهر إذا كانت من اللون لنيود والأبيض وهو اختيار أنيق وخالٍ من الزمان.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :