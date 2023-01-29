أحلام تتألق بإطلالات جريئة ومختلفة في "سعودي أيدول"

النجمة الإماراتية أحلام منذ أن بدأت التحضير لبرنامج "سعودي أيدول" الخاص باكتشاف المواهب السعودية الغنائية؛ وهي باتت حديث الجمهور، ليس فقط بسبب أسلوبها المرح وحضورها اللافت خلال الحلقات، ولكن أيضًا بسبب اختيارات أزيائها الأنيقة وأسلوبها المتفرد للظهور بإطلالات مبهرة في كل مرة، لتخطف بها أنظار الجمهور.

أحلام بنحافة ملحوظة في "سعودي أيدول"

أحلام في البداية فاجئت الجميع بالظهور بنحافة ملحوظة خلال حلقات "سعودي أيدول"، ووثقت فقدانها الهائل للوزن بالعديد من جلسات التصوير التي ظهرت فيها بإطلالات مختلفة وأنيقة أبرزت رشاقتها واللوك الجديد الذي ظهرت به، ومن بين الإطلالات التي أبرزت رشاقتها، كانت عندما ظهرت بإطلالة باللون الأسود، سيطر عليها الطابع العملي، فارتدت سروال بأرجل واسعة وخصر مرتفع، وتزين بعدة جيوب في معظم أنحائه، كما نسقت معه توب باللون نفسه، بقصة الكورسيه، الذي تميز بكونه ضيق مع أكمام طويلة وضيقة ورقبة مستديرة، ووضعت أحلام على خصرها حزام جلدي أسود انسدل منه سلاسل ذهبية أنيقة، كما نسقت مع تلك الإطلالة العملية مجوهرات ذهبية فخمة زادت من أناقتها، وانتعلت حذاء أنيق باللون الأسود.

أحلام بإطلالة باللون الأسود أظهرت نحافتها

إطلالة أخرى أبرزت نحافتها، ظهرت فيها مرتدية بلوزة ناعمة باللون الوردي، جاء تصميمها بسيط، مغلق من أعلى، وجاءت أطرافه منسدلة وقصيرة من عند الرقبة، كما جاء ستايل الأكمام بأسلوب واسع طويل منسدل على اليدين، واختارت مع هذه البلوزة، سروال جينز باللون الفاتح بتصميم السيقان الواسعة، بالإضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض، ونسقت أيضًا مع هذه الإطلالة مجوهرات فخمة وبسيطة ناسبت اللوك الكاجوال.

إطلالات كلاسيكية بأسلوب غير تقليدي

أحلام اعتمدت على ظهورها في بعض حلقات البرنامج، باختيارات لأزياء كلاسيكية فخمة، زادت من جمالها وأبرزت رشاقتها بوضوح، فمنها عندما ارتدت بدلة كلاسيكية باللون الأسود، تميزت بسروال مستقيم مع بليزر ضيق وطويل قليلًا، وبأكمام طويلة وأكتاف منسدلة، حيث تزينت المنطقة العلوية بكرانيش من التل المنفوش التي أضفت بها أحلام لمسة غير تقليدية على هذه الإطلالة المبهرة، وانتعلت أحلام مع هذه الإطلالة حذاء جلدي أسود بكعب عال، وارتدت مجوهرات ماسية غاية في الفخامة.

أحلام بإطلالة كلاسيكية سوداء

من بين الإطلالات الكلاسيكية التي ظهرت بها أحلام في البرنامج كذلك، عندما ارتدت تنورة سوداء منفوشة ونسقت معها توب أسود مرصع بالكريستالات، وفوقهما بليزر باللون الأسود كذلك بأكمام طويلة، ووضعت أحزمة جلدية على منطقة الخصر واختارتها باللون الأسود أيضًا.

أحلام بإطلالة سوداء أنيقة

أما في أحدث حلقات البرنامج، فقد ارتدت النجمة الشهيرة فستان باللون الأسود غير تقليدي، انسدل مجسمًا وطويلًا وتزين بنقشات ملونة عند منطقة الصدر، مع حمالات رفيعة أضفت مظهرًا أنيقًا على إطلالتها، كما تزين الفستان أسفل منطقة الخصر، بتطريزات باللون الأخضر على شكل نباتات طبيعية، ونسقت أحلام مع تلك الإطلالة جاكيت قصير بأكمام طويلة باللون الأسود المطرز بتطريزات ملونة فخمة، ونالت تلك الإطلالة إعجاب جمهورها.

احدث ظهور لاحلام

لمسات عصرية واختيارات جريئة بعيدة عن أسلوبها المعروف

النجمة أحلام أيضًا التي اعتاد الجمهور على ظهورها بإطلالات خاطفة معظمها يكون عبارة عن فساتين بتصميمات مألوفة؛ قررت أن تجعل ظهورها في "سعودي أيدول" غير تقليدي وجريء وبعيد عن الصيحات التي اشتهرت بالظهور بها باستمرار، حيث اختارت ارتداء قطع أزياء مختلفة نالت تفاعل الجمهور.

وظهرت أحلام في أحد الحلقات بإطلالة مميزة اتسمت بالحيوية والأناقة، عبارة عن فستان طويل من Gucci باللون التركواز، تميز بتصميم فضفاض على شكل عباءة، وفضلته أحلام بياقة مغلقة بشكل مائل بدلا من الفتحة العميقة والجريئة التي تميز بها التصميم الأصلي، كما صمم الفستان بأكمام طويلة وأطراف سفلية غير متوازية، مع شراشيب لامعة متدلية بشكل حيوي في جميع أنحائه، كما زينت أحلام خصرها بحزام كريستالي عريض، وانتعلت بوت جلدي بكعب عال وعريض باللون الأحمر اللامع

أحلام بفستان واسع باللون التركواز

كما اختارت في حلقة أخرى الظهور بستايل البيجاما، واختارتها باللون الأزرق السماوي الفاتح، وجاء تصميم الزي مجسمًا مع بلوزة بأزرار أمامية وجيب صغير من الأعلى، مع أكمام طويلة وواسعة قليلًا، وتزينت ياقة البيجاما وأطراف أكمامها بخيوط سوداء، ونسقت أحلام مع هذه الإطلالة العملية صندل باللون الأسود، وارتدت مجوهرات أنيقة وبسيطة ناسبت هذا اللوك.

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