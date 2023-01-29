ليلى أحمد زاهر تطرح برومو أول أغنية رسمية لها.. واحتفال خاص من أسرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إلى جانب عملها بمجال التمثيل تتألق الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر أيضا بالغناء أيضا، إذ أنها تتميز بصوت مميز، ومؤخرا، طرحت البرومو الرسمي لأول أغنية لها على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، والتي جاءت بعنوان «كلمة أخيرة»، وهي ما لاقى إشادات واسعة ودعم كبير خاص من أسرتها، إذ حرص والديها على تقديم التهاني لها.

وأعاد الفنان أحمد زاهر، نشر البرومو الرسمي لأغنية ابنته «ليلى»، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كإشادة بها.

فيما وجهت لها والدتها السيدة هدى زاهر، رسالة أيضًا بحسابها الرسمي على منصة «انستجرام»، قالت خلالها: «ربنا يوفقك يا حبيبتي، ألف مبروك، الحمد والشكر لله».

وروجت ليلى أحمد زاهر للبرومو الرسمي لأغنيتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مرفقة تعليقا عليه بالإنجليزية قائلة: «حصريا».

وسرعان ما تلقت ليلى أحمد زاهر العديد من الإشادات على البرومو الخاص بأول أغنية رسمية لها، على منصة «يوتيوب»، من قبل عدد من المشاهير، وكذلك الآلاف من متابعيها بمنصة التواصل الاجتماعي «انستجرام».

تجربة ليلى أحمد زاهر مع الغناء

ولم تكن تلك هي التجربة الأولى من نوعها لـ ليلى أحمد زاهر في الغناء، إذ أنها شاركت الممثل والمنتج الشاب هشام جمال، تجربة الغناء من قبل في تتر مسلسلهما الدرامي «في بيتنا روبوت»، كما قدمت بعض الأغنيات في برنامجها «حزر فزر»، وكذلك المسرحية الاستعراضية التي شاركت بها في موسم الرياض الفني.

وعن حبها الكبير للغناء، كشفت ليلى أحمد زاهر عن شغفها بهذا المجال الفني إلى جانب التمثيل، إذ قالت خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي»، إن طموحها ليس له حدود، وذلك من خلال تقديمها أغنية بعنوان «أنا لايقة على النجومية».

ليلى أحمد زاهر تغني لـ فيروز

وخلال استضافتها في لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المعروض عبر شاشة «دي إم سي»، أدت ليلى أحمد زاهر أغنية «صباح ومسا» لنجمة الغناء العربي فيروز، وحينها فاجأت الحضور بصوتها الناعم والقوي.