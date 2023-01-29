طريقة عمل الأرز المقلي من المطبخ الصيني

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تختلف طرق تحضير الطعام من مطبخ لآخر ومن دولة لأخرى، حيث يساهم اختلاف الثقافات والأذواق في اختلاف تناول الأطعمة أيضًا، وبمرور كل يوم، تحرص العديد من ربات البيوت على تجربة أشهى الوصفات داخل المنزل بخطوات مختلفة لكسر الروتين الطبيعي في الطبخ، ويأتي من بين هذه الأطباق الأرز المقلي.

طريقة عمل الأرز المقلي

وخلال السطور الآتية، نقدم طريقة عمل الأرز المقلي، حسب ما كشف موقع themodernprope العالمي، التي تعد واحدة من أشهر الأكلات الصينية، التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الشعب الصيني، وعدد من دول شرق آسيا.

مقادير عمل الأرز المقلي

- أرز بني أو أرز الياسمين حسب الرغبة

- بيض

- زيت السمسم المحمص

- زيت نباتي

- أمينات جوز الهند

- صلصة الصويا

- ملح

- جزر

- بصلة

- ثوم

- بازلاء

- بصل أخضر

خطوات عمل الأرز المقلي

1- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل الأرز المقلي، بتتبيل البيض، ووضعه مع القليل من السمسم والأمينوس «أمينات جوز الهند» والملح.

2- ضعي الجزر والبازلاء في إناء آخر وشوحيه في الزيت، ومن ثم أضيفي البصل ثم الثوم، وضعيهم جانبًا.

3- فيما بعد قلبي خليط البيض في الزيت النباتي حتى ينضج تمامًا، وضيفيه لوعاء الجزر والبصل.

4- سخني القليل من الزيت النباتي مع زيت السمسم، ثم ضعي الأرز حتى يُقلى.

5- اتركي الأرز يقلى لبعضة دقائق، ثم قلبيه واتركيه مرة أخرى، وكرري الخطوة 4 مرات.

6- في النهاية ضعي الأرز مع خليط البيض والخضروات، بالإضافة إلى القليل من أحماض جوز الهند وصلصة الصويا.