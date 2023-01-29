الأسئلة الشائعة حول النوبات القلبية في الشتاء.. أستاذ قلب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحدث زيادة في إصابات القلب في الشتاء، إذ يضطر إلى بذل جهد كبير لضخ كمية من الدم نتيجة ارتفاع ضغط الدم وضيق الأوعية الدموية بالجسم، ومع موجة البرد واضطرابات الأجواء، يجب توخي الحذر للأشخاص المصابين بأمراض قلبية، من الإصابة بنوبة قلبية، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» بعض الأسئلة الشائعة حول النوبات القلبية في الشتاء وإجاباتها لتوخي الحذر.

الأسئلة الشائعة حول النوبات القلبية

- لماذا عندما أتناول الطعام في فصل الشتاء أشعر بألم شديد في قلبي مما يسبب نوبة قلبية؟

- لماذا تحدث الذبحة الصدرية خلال فصل الشتاء؟

- كيفية معرفة أن السمنة المفرطة تؤثر على القلب؟

- لماذا يوجد أوجاع في الظهر من الخلف والرقبة ينتج عنها ألم في القلب خاصةً خلال ساعات الصباح؟

الانقباض الشديد في الأوعية يسبب مرض القلب

قال الدكتور معتز فرج، أستاذ القلب والأوعية الدموعية وقسطرة الشرايين التاجية، لـ«الوطن»، إن أمراض القلب تزداد في فصل الشتاء بسبب الانقباض الشديد في الأوعية الدموية، وتزداد فرص حدوث النوبة القلبية بالنسبة للأشخاص الذين تزيد إحتمالية إصابتهم بنوبة قلبية بسبب الخمول الشديد وزيادة الوزن.

إجابة السؤال الأول

- لماذا عندما أتناول الطعام في فصل الشتاء أشعر بألم شديد في قلبي؟

بسبب كثرة تناول الطعام في الشتاء بالإضافة إلى الجهد الشديد عند تناوله، وما هو يطلب من عضلة القلب الجهد المستمر، لذلك يسبب الشعور بالألم في عضلة القلب، بالإضافة إلى أن ذلك يجعل الأشخاص يشعرون بضيق التنفس عند بذل أي مجهود وهذا بطبيعة الحال يؤثر على القلب، لذلك يجب عند اشتداد الألم تقليل الطعام، وضرورة التوجه إلى الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

إجابة السؤال الثاني

- لماذا تحدث الذبحة الصدرية خلال فصل الشتاء؟

تحدث الذبحة الصدرية بسبب تناول المزيد من الطعام، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة الكوليسترول ويؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أن عدم الحركة والتنقل، تسرع في الإصابة بالذبحات الصدرية، لذلك يجب المشي خلال فصل الشتاء وتوخي الحذر من نوع الطعام.

إجابة السؤال الثالث

- كيفية معرفة أن السمنة المفرطة تؤثر على القلب؟

تساهم السمنة في ارتفاع الإصابة بضغط الدم مما يؤثر على القلب، وذلك يعود إلى حاجة الجسم للأكسجين الذي يقل في الشتاء، وبسبب متلازمة الأيض، لذلك يجب التقليل في تناول الطعام مع تناول كمية محددة من الدهون.

احتياطات خلال فصل الشتاء

- لماذا يوجد أوجاع في الظهر من الخلف والرقبة ينتج عنها ألم في القلب خاصةً خلال ساعات الصباح؟

ذلك يتم علاجه من خلال احتياطات الطقس البارد خلال الشتاء، وهي كالتالي:

- المشي يوميًا قرابة النصف الساعة.

- التعرض لأشعة الشمس الطبيعية.

- الإكثار من شرب السوائل.

- تناول الخضروات والفاكهة الطازجة.

- تجنب تناول الطعام بالسمن الصناعي والزيوت المهدرجة.

- التقليل من الأملاح.

- تجنب التعرض للطقس البارد.

- تدفئة الجسم بشكل جيد قبل التعرض للبرد.

- تجنب إرهاق الجسم خلال فصل الشتاء.

- إذا كنت من المدخنين يجب وقف التدخين نهائيًا.