مغامرة «نورهان» في معرض الكتاب.. «أوجاع نفسية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مغامرات مختلفة يخوضها القارئ داخل صالات معرض الكتاب، ومن خلال اطلاعه على الكتب تارةً ليلتقي بمشاعره، وتارة لينمي خيالاته، وتارة لكي يجد نفسه شبيهًا لأحد أبطال الرواية، وأنه من بين كواليس الحياة التي يعيشها مؤكدًا أنه سيلتقي بأوجاعه النفسية، وبكلمات تلامس قلبه وأمراض يشعر بها، يجد نفسه في مواجهة مع كتاب «أوجاع نفسية» لعلاج الاضطرابات النفسية في الحياة.

«أوجاع نفسية» كتاب عام 2023

تشارك الدكتورة «نورهان عبد الرازق»، أخصائي الإرشاد الأسري والنفسي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، بكتاب «أوجاع نفسية»، الذي يتحدث في فصوله الثلاثة عن الأوجاع النفسية التي يشعر بها الإنسان، والأوجاع الجسدية التي تأتي على هيئة أوجاع نفسية، وتناقش فكرة كيفية معالجة المشكلات النفسية التي تلتقي بالإنسان على مدار حياته.

تقول الكاتبة، لـ«الوطن»، إن عملها كطبيبة وأخصائي إرشاد أسري ونفسي، جعل لها الهدف أن تحظى بالكتابة عن الأوجاع النفسية، وفي الأساس هي تؤكد على أهمية الصحة النفسية، ويعد هو أول كتاب تشارك به في معرض الكتاب مع دار مسار للنشر والتوزيع.

فصول الكتاب

أضافت الكاتبة، أن الكتاب يحتوي على ثلاثة أبواب يتم تقسيم الأبواب من خلال تشابه الموضوعات لكل باب، فكل باب يحتوي على مواضيع ذات صلة ببعضها، فالباب الأول ينمي فكرة الكتاب عن الأوجاع النفسية من خلال تراكم الشعور مع مرور الوقت الذي يتسبب في الآلام النفسية والجسدية للشخص، وكيفية المساعدة في التخلص منها، بالإضافة إلى التحكم في الأفكار لأنها السبب الرئيسي في الأوجاع النفسية، والباب الثاني بعنوان «موروثات اجتماعية» يتحدث عن العادات والتقاليد عند بعض الناس التي تتوارثها عبر الأجيال، كأن الزواج مثلًا له سن معين والسير عكس التقاليد أو اختلاف التفكير يخلق المشكلات، مع أنه قد يؤدي إلى النجاحات، والباب الثالث يتحدث عن الرسائل الربانية كعلاج من علاجات الأوجاع النفسية.

أهداف الكتاب

«أهم أهدافي في الكتاب هو أن يعي الناس أن الأوجاع النفسية ليست هينة وأنها مهمة مثل المتاعب الجسدية تمامًا، بل أنها قد تؤدي إلى أوجاع نفسية، لذلك كانت روايتي للربط بين واقع المجتمع في التعامل مع المشكلات النفسية وأسلوبنا مع مشكلاتنا النفسية وأردت تقديم هذا من خلال معرض الكتاب»، قالت الكاتبة معبرة عن أمنيتها وأهدافها من الكتاب.