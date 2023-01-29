الامارات | منتجع رافلز النخلة دبي: برنامج العضوية السنوي.. مزايا فريدة من نوعها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يناير 2023

أطلق «رافلز النخلة دبي»، المنتجع الفاخر المواجه للشاطئ، برنامج العضوية السنوي لمحبي السفر من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، والذي سيقدم مزايا فريدة من نوعها على مدار العام على تجارب الإقامة وتناول الطعام والعلاج واللياقة البدنية داخل المنتجع.

ودعا منتجع رافلز النخلة دبي سكان البحرين لتجربة الاستمتاع بعطلة رائعة في المنتجع المواجه للشاطئ الذي يشمل خصم 25% على أسعار الإقامة. ويمكن لأعضاء برنامج الولاء ALL - Accor Live Limitless الاستمتاع بهذا العرض الحصري للإقامة في المنتجع حتى 19 أبريل 2023. كما يمكن للضيوف التسجيل للحصول على عضوية البرنامج مجاناً. وتقدم للضيوف مجموعة من المزايا تشمل أسعار الغرف المخفضة على مدار العام، ودخول غير محدود لنادي رافلز وحجوزات الكابانا الخاصة وحجوزات السينما الخاصة مرة واحدة سنوياً، وإمكانية استخدام خدمات كونسيرج على مدار الساعة. ويمكن للضيوف أيضاً الاستفادة من مجموعة من امتيازات المأكولات والمشروبات، بما في ذلك تجربة طاولة الشيف المجانية في مطعم ماتاغي، الذي يقدم المأكولات اليابانية الأصيلة والمعاصرة، بالإضافة إلى تجربة البرانش وشاي ما بعد الظهيرة لما يصل إلى أربعة أفراد. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل حاملو العضوية على خصم 25% على المأكولات والمشروبات في جميع المطاعم والمقاهي الموجودة في المنتجع. ويمكن للضيوف الذين يصطحبون أطفالهم الاستمتاع بإمكانية الوصول إلى أنشطة الأطفال الأسبوعية من الساعة 10 صباحاً وحتى 8 مساءً، بما في ذلك الرياضات المائية غير الآلية والدخول إلى نادي الأطفال.

ويمكن للضيوف الراغبين في الاسترخاء وتجديد طاقة الجسم التوجه إلى سبا سنك موند الحاصل على جوائز والموجود داخل المنتجع، والذي يعد وجهة مصممة بأناقة ومجهزة بشكل فاخر لتحقيق الرفاهية للضيوف، ويقدم خدمات وعلاجات عالمية المستوى في أجواء هادئة وراقية.