الامارات | ماكينات لبيع لحوم الحيتان في اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد كفاحها لسنوات للترويج لمنتجاتها المثيرة للجدل، وجدت شركة صيد حيتان يابانية طريقة جديدة لتنمية وتعزيز المبيعات، وهي ماكينات بيع لحوم الحيتان. ويضم متجر «كوجيرا»، وهو منفذ غير مأهول افتتح أخيراً في مدينة يوكوهاما الساحلية بالقرب من طوكيو، ثلاث آلات لإعداد أطباق لحم الحوت، بأسعار تراوح بين 1000 ين (7.70 دولارات أميركية) و3000 ين (23 دولاراً).

ويتميز المنفذ بآلات البيع البيضاء المزينة بحيتان من الكرتون، وهو ثالث موقع يتم إطلاقه في منطقة العاصمة اليابانية. وافتتح الثلاثاء الماضي بعد اثنين آخرين في طوكيو في وقت سابق من هذا العام، كجزء من حملة المبيعات الجديدة لشركة كيودو سينباكو.

ويقول دعاة الحفاظ على البيئة إنهم قلقون من أن هذه الخطوة قد تكون خطوة نحو توسيع نطاق صيد الحيتان. وتأمل «كيودو سينباكو» في زيادة عدد آلات البيع إلى 100 موقع في أنحاء البلاد، في غضون خمس سنوات.