لقطات جديدة من خطوبة حسن شاكوش.. صور للحظات وضع المكياج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مفاجأة لمتابعيه وجماهيره، احتفل المطرب الشعبي ومؤدي المهرجانات حسن شاكوش بخطبته، مساء أمس، في حفل عائلي أُقيم بالشيخ زايد، وسط الأهل والأصدقاء المقربين، وأصدقاء الوسط الفني، وعلى رأسهم مؤدي المهرجانات عمر كمال.

إطلالة حسن شاكوش وعروسته «قبل وبعد المكياج»

وتألقت العروس بفستان أنيق، بموديل «التايبست» جاء بدرجتي الجولد والأوف وايت، مرصع بالفصوص اللامعة، بتوقيع «vano_ready_to_wear» بينما تألقت بالشعر الليس الأسود المنسدل لمصفف الشعر إسلام السُني، كما اعتمدت المكاج الترابي بألوان النيود لخبيرة التجميل ريم عصام، التي نشرت العديد من الصور للعروس قبل التجهيزات وقبل المكياج.

وعلى الجانب الآخر، تألق «شاكوش» ببدلة باللون «الرصاصي» أوفر سايز، مع رابطة عنق قصيرة من الحرير.

لقطات جديدة من الحفل

ونشر المصور «حازم زوما» جلسة تصوير رومانسية جديدة، جمعت بين حسن شاكوش وخطيبته، ظهر فيها الثنائي بلقطات رومانسية جديدة ومختلفة، نالت إعجاب الكثير من الرواد.

من هي خطيبة حسن شاكوش؟

ومع تداول الصور الأولى من حفل الخطبة، بدأ البحث عن خطيبة حسن شاكوش، للتعرف عليها وعلى هويتها، إذ إنها لم تظهر معه من قبل، ويرصد «هن» عدة معلومات عن خطيبة حسن شاكوش.

- تُدعى ريم طارق.

- فتاة من خارج الوسط الفني.

- لم تظهر مع حسن شاكوش من قبل، ولم يشير لأي حساب لها بمواقع التواصل الاجتماعي.

- صديقة ملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان، وهي زوجة البلوجر علي غزلان.

- غنى لها حسن شاكوش، أغنية «بحبك» التي سبق وغناها في عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، العام الماضي.