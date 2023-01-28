سيو+ أعراض برد المعدة عند الأطفال.. اذهبي للطبيب فورا في هذا الحالة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث العديد من الأمهات عن أعراض برد المعدة عند الأطفال إذ يتعرض العديد من الأطفال خلال التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة للعديد من الأمراض التي يتسبب فيها البرد، والأمراض التنفسية، وأمراض المعدة.

الجدير بالذكر أن أعراض برد المعدة عند الأطفال مزعجة ومؤلمة، لأنها تسبب آلاما في البطن وإسهالا أو يتقيأ فجأة، بسبب إصابة ببعض الفيروسات أو البكتيريا، وهي بحاجة للراحة والعلاج، للتخلص من أعراضها.

أعراض برد المعدة عند الأطفال

وتبحث الأمهات دومًا عن أعراض برد المعدة عند الأطفال، إذ تقع العديد منهن في حيرة في أمر تعب أطفالهن وإصابتهم ببعض الأعراض التي تتشابه مع أمراض أخرى وخاصة الأمراض التنفسية، وفقًا لما ذكره الموقع الطبي «mayoclinic».

أعراض برد المعدة عن الأطفال

تبدأ أعراض برد المعدة بالظهور بعد 12- 48 ساعة من التعرض للفيروس، التي قد تستمر لمدة ثلاثة أيام أو أكثر، وأعراض المرض قد تكون خطيرة على الطفل والحوامل وكبار السن، بحسب ما ذكره الدكتور أشرف عقبة استشاري الباطنة والمناعة، لـ«هُن»:

صداع.

إسهال شديد.

غثيان.

قيء مستمر.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

ألم في منطقة البطن.

فقدان الشهية.

قشعريرة.

أعراض برد المعدة عن الأطفال تتطلب الذهاب للطبيب فورا

وعلى الرغم من سهولة الشفاء من برد المعدة، إلا أن تدهور الحالة الصحية، قد يجعل الأمر يتفاقم ويصبح خطيرًا ما يتطلب تدخل الطبيب على الفور، وهي:

العيون الغائرة.

الدوار.

الشعور بالعطش الشديد.

جفاف الفم.

عدم مرونة الجلد.

التبول بوتيرة أقل.

قلة الدموع عند البكاء.

علاج برد المعدة عند الأطفال

توجد بعض الأمور التي يجب مراعاتها واتباعها لعلاج برد المعدة عند الأطفال، على النحو التالي:

الالتزام بعلاج طبي، تحت إشراف الطبيب وفقًا للأدوية التي ينصح بها

المحافظة على رطوبته من خلال تناول المياه والسوائل.

اعتماد نظام غذائي خاص، يبعد عن الأكلات السريعة والحارة والجاهزة.