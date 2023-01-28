أب يزوج بناته الـ9 بمهر عبارة عن جملة واحدة.. هل ترضى العاشرة بهذه الطريقة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المغالاة في المهور وكذلك تكاليف الزواج من الأمور التي يحاول العديد من الآباء مواجهتها والابتعاد عنها حاليا بقدر ما يمكن، وهو ما قام به مؤخرًا أب بمحافظة أربيل العراقية، بتزويج ابنتيه بمهر لا يتعدى نطق المتقدمين بطلب الزواج لشهادة الإسلام.

تفاصيل تزويج الأب لابنتيه

ونقلت «روسيا اليوم» عن شبكة الإعلام العراقية «رووداو»، أن الأب الذي يدعى محمود علي المكني، قرر تزويج ابنتيه خلال 4 أعوام، بمهر لم يتعدى إلقاء الشهادة، قائلًا في تصريحاته الإعلامية: «هذا أفضل من كل شيء».

وكشف الأب الستيني عن نيته تزويج ابنته الثالثة بالطريقة ذاتها، مستطردًا: «تم عقد قران ابنتيّ بهذه العبارة فقط، برضى مني ومنهما، وهما سعيدتان، لأن صهريّ رجلان كفؤان جدًا، نحن على معرفة بهما وهما جديران بالثقة».

وقال الأب العراقي إنه يتبع هذا النهج في تزويج بناته، ويأمل في أن يتم زواج آخر بناته بتلك الطريقة.

زواج لعدة مرات

جدير بالذكر أن الأب الستيني كان تزوج من 3 نساء إحداهن متوفية، وأخرى طُلقت، ويعيش الآن مع الثالثة، ولديه من زوجاته 17 ابنًا من بينهم 10 بنات، تم تزويج 9 منهم، وما يزال ينتظر زواج أصغرهن.