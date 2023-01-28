«بوكيه بصل بدل الورد» طريقة احتفال عروسين بزفافهما في الفلبين.. ما القصة؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من فتاة لأخرى تختلف أفكار حفل الزفاف، فالكثير من الفتيات يفضلن الحفلات التقليدية التي اعتدن عليها منذ قديم الأزل، بينما يلجأ بعضهن للخروج عن المألوف والظهور بطريقة غير معتادة، لا تتشابه مع غيرهن من العرائس، حتى تظهر منفردة في ليلة تُسمى ليلة العُمر.

عروسان بالفلبين يستبدلان باقة الورد بالبصل

وفي إطار الخروج عن المألوف والاستفادة من الخيار غير التقليدي، قرر عروسان في مدينة إيلويلو الفلبينية الظهور بباقة من البصل الأحمر، بدلًا عن باقات الزهور التقليدية المعتادة، وذلك بالتوازي مع الغلاء الكبير لأسعار البصل في الفلبين، إذ تبلغ 5 أضعاف متوسط الأسعار عالميا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «The Telegraph»، فإن العروس «إيبريل لايكا بايوري»، أصبحت حديث متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في العديد من اللقطات وهي تحمل باقة من البصل خلال مراسم الزفاف بدلًا من الورود والزهور، كما ظهرت واحدة من وصيفاتها وهي تحمل إكليلاً من البصل أيضًا خلال المراسم.

استخدام بوكيه الورد له منطق عملي

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، كشفت العروس عن سبب اختيارها للبصل بدلًا من الورد: «في البداية كنا هنستخدم إكليل زهور تقليدي خلال المراسم، لكن بعد تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت باقة من البصل منسقة بشكل جيد وقررت الاتفاق عليها أنا وشريكي بعد ترحيبه بالأمر، غير أن الموضوع له منطلق عملي في الأساس ومش مجرد ترفيه».

وأوضحت العروس أنه يمكن استخدام البصل فيما بعد عقب استخدامه، ولكن الزهور في النهاية ستصل للنفايات بعدما تذبل».

وتفاعل العديد مع الصور بين المُرحب والساخر من الفكرة، وبين الرفض الشديد.