الامارات | وفاة شقيقين "في ظروف غامضة" بعد فقدانهما في الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يناير 2023

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية، صباح السبت، على جثتين تعودان لشقيقين تم الإبلاغ عن فقدانهما يوم أمس في منطقة بصيرا في محافظة الطفيلة.

وحسب ما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية، نقلا عن مصدر أمني، فإن هناك شبهة جنائية بوفاة الشقيقين. وشُكل فريق تحقيقي لمباشرة التحقيق في القضية.

من جهته، أوضح موقع "خبرني" المحلي أن الجثتين تعودان للشقيقين الشابين عمر سليمان حرب المزايده (34 عاما) وأيمن سليمان حرب المزايده (24 عاما).

وأشار إلى أن الشابين فقدا بعد خروجهما من المنزل لرعاية الأغنام في حدود الساعة الثالثة من يوم الجمعة.

ونقل "خبرني" عن شقيقهما الثالث قوله إن عمر وأيمن قتلا رميا بالرصاص، مضيفا أن الضربة موجهة في الرأس.

وبيّن أن المواشي عادت إلى حظيرتها وحيدة دون أخويه، وعند مواصلة عمليات البحث مع ذويه لم يجدوا أثرا للمفقودين إلا لإبريق شاي كان بحوزتهما.

هذا وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وبحضور المدعي العام والطبيب الشرعي، تقرر إخضاعهما للطب الشرعي لتحديد ظروف الوفاة.