تنسيق إطلالات شتوية عصرية على طريقة النجمات العربيات

تألقت العديد من الفنانات العربيات والمشاهير خلال فصل الشتاء 2023 بإطلالات شتوية عصرية خفطت الأنظار، وجاءت تنسيقات الإطلالة مختلفة بينهن.

اعتمدت النجمات في تنسيق إطلالتهن الشتوية على القطع المختلفة، سواء الجاكيت الجلد أو الفساتين القصيرة أو المعاطف الطويلة، ونستعرض معاً أجمل الإطلالات الشتوية للفنانات لستاء 2022-2023.

إطلالات ياسمين صبري الشتوية

تعتمد ياسمين صبري في إطلالاتها الشتوية على الإطلالات الكلاسيكية ونادراً ما تلجأ إلى الإطلالات الكاجول في الشتاء وهو ما ظهر في إطلالاتها هذا الموسم.

ويعد أبرز إطلالات كاجول ظهرت بها ياسمين صبري كانت خلال إجازتها في عطلة بداية العام، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام بسترة بيضاء مبطنة مع سروال أخضر وانتعلت جزمة بيضاء واقية من المطر. كما حملت حقيبة بيدها تتميز بحجمها الكبير وبكونها تحمل بالمقبض.

الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال خطفت الأنظار بعدد من الإطلالات الشتوية المتميزة والتي شاركت الجمهور صورها عبر إنستغرام، ويعد أبرزها إطلالة بسترة من الكشمير الأزرق.

وظهرت أنابيلا هلال مرتدية تنورة قصيرة من الأزرق المتوهج، وأكملت إطلالتها بحذاء مطاطي أسود مع جوارب سميكة، وذلك خلال إجازة قضتها في مدينة نيويورك.

ومن شوارع نيويورك خضعت أنابيلا هلال لجلسة تصوير طغى عليها اللون الأسود من خلال الاعتماد على معطف أسود اللون وبنطلون من نفس اللون وحذاء باللون البيج.

إطلالات فوز الفهد الشتوية

تعد الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد من أكثر المشاهير تنويعاً في الاستايلات الأنيقة التي تظهر بها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، فما بين الإطلالات الكلاسيكية والإطلالات ذات الطابع الرياضي خطفت الفاشنيستا الأنظار إليها.

تعتمد فوز الفهد مع إطلالاتها الرياضية على الأحذية الخفيفة، أما باقي الإطلالات فأن تنسيقها مع أحذية البوت بأطوال مختلفة يعد طابع مميز لها.

كما أنها تقتني تشكيلة راقية وفاخرة من الحقائب التي تعتلي قائمة أمنيات كل امرأة شغوفة باقتناء الحقائب الجديدة والمميزة.

ومن جهة أخرى تواكب الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الموضة ويمكن استوحاء الكثير من الإطلالات منها خاصة أنها بدأت تعتمد مؤخراً على لوكان أنيقة للغاية بعضها شبابي بالرغم من تجاوزها سن الخمسين

قد يهمك أيضا