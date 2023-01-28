أطفال يكرمون روح صلاح جاهين في معرض الكتاب.. ماكيت خاص وعرض «أبو زعيزع»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، عديد من المبادرات والفعاليات التي تخص الأطفال، بمثابة حافز وبنية حقيقية وأساسية لهم، إذ تهدف إلى تثقيفهم وبناء وعيهم، فهم نواة المجتمع وبناة المستقبل، وخلال فعاليات المعرض كانت هناك أنشطة حملت كثير من المضامين التثقيفية المختلفة أبطالها الأطفال أنفسهم، منها نشاط مدراس رويال البريطانية بدمياط الجديدة، الذين قدموا العديد من العروض على هامش شخصية معرض الكتاب صلاح جاهين، تخليدًا لذكراه.

عرض «أبو زعيزع» لشخصية معرض الكتاب

«يا أبو زعيزع قوم صلي، ده أنت في ريح المتولي، خلي مراتك زعزوعة، تلحق تطبخ وتقلي، لسة الشهر اتنين منه، والجيب عمران على سنه، ويا محلى يوم الجمعة، والغدوة رز بدمعة، واللحمة كمونية، والأرز بالتقلية»، وعلى ألحان وكلمات تلك الأغنية، أعدت المدرسة عرض «أبو زعيزع» من رباعيات الكاتب والأديب الراحل صلاح جاهين.

عروض مدرسة دمياط للأطفال

جاءت باقي العروض على هامش مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية، إلى جانب عروض تفاعلية للعلوم والبيئة، وعن أيام الفراعنة بمصر، وعن القراءة ومؤتمر المناخ، بالإضافة إلى كثير من العروض لشخصية المعرض صلاح جاهين، تحت إشراف فريق الأنشطة بالمدراس، وفريق رياض الأطفال، بقيادة مدرسي المدرسة، وتمثيل مجموعة طلابها.

فعاليات معرض الكتاب

تقول «إنجي»، إحدى مدرسي المدرسة لـ«الوطن»: «إن الحضور كان بدعوة من وزارة التربيه والتعليم، للاشتراك في فعاليات المعرض، وبدعم من المهندس عاطف عطية رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة نفيسة عوض نائب رئيس مجلس الإدارة، لأن المدرسة وأطفالها دائمًا ما يعدوا عروضا وأنشطة، إيمانًا منهم بدور إن التعليم الإيجابي، من خلال تعليم الطفل الفنون».

نموذج تصميمي لصلاح جاهين

صمم أسامة بروة، كبير مدرسي التربية الفنية بالمدرسة، نموذج مجسم لصلاح جاهين، تقديرا لمسيرته الحافلة المتنوعة الخالدة إلى يومنا هذا، إذ قال لـ«الوطن»: «كنت أتمنى أن يرى هذا التكريم في حياته، فقد كان سيسعد بالاحتفاء بمسيرته الثقافية الزاخرة، وحب الأطفال له، والعروض التي نظمتها المدرسة».

آراء زائري معرض الكتاب

تؤكد والدة الطفلة «غزل»، إحدى أطفال العرض، لـ«الوطن»، إن مشاركة ابنتها في العرض، كانت لها الأثر الكبير في سعادتها وثقافتها، إذ أن التعريف بشخصية المعرض صلاح جاهين، أثار كثير من الإعجاب في نفسها وهي في سن السبع سنوات، بالإضافة إلى أن الفنون تثري في نفس الطفل، العديد من الفوائد، وأهمها ثقته في ذاته.

وتحدثت يمنى سامي، إحدى زائرات المعرض، عن العرض، قائلة: «إنه مفيد جدًا للأطفال وأحبوه، وهو من العروض الترفيهية والمفيدة في نفس الوقت، وتبسط المعلومة لتعريف الأطفال بشخصية معرض الكتاب».