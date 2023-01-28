معلومات عن ابنة حلمي بكر عقب ظهورها الأول معه.. رزق بها بعد 40 عاما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت ابنة الموسيقار حلمي بكر، الأنظار نحوها بقوة، في ظهورها الأول رفقة والدها داخل المستشفى الذي يعالج به، بعدما نشرت الفنانة هند عاكف، صور جمعتها بهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وثقت خلالها الزيارة.

أول ظهور لابنة حلمي بكر

نشرت هند عاكف مجموعة من الصور التي جمعتها برفقة حلمي بكر وطفلته «ريهام»، دونت خلالها رسالة خاصة للأول، قائلة: «حمد الله علي سلامتك يا أستاذ حلمي، سعدت أمس بزيارتي ولقائي بالموسيقار العظيم أستاذنا الكبير الأستاذ حلمي بكر، واطمنت عليه، وهو الحمد لله الآن بصحة جيدة».

وتحدثت عن لحظة السعادة التي انتابت الموسيقار القدير، حينما زارته طفلته: «عندما حضرت ابنته القمر ريهام، رأيت سعادة غامرة في عيونه، وهي تجلس بجانبه، مثل القطه السيامي».

معلومات عن ابنة حلمي بكر

نستعرض أبرز المعلومات عن ابنة حلمي بكر، وفق تصريحات إعلامية سابقة له:

1- رُزق بكر، بها عام 2016، بعد 40 عامًا، من إنجاب ابنه الأول «هشام».

2- تبلغ ريهام من العمر نحو 7 أعوام.

3- اختار لها اسم «ريهام» لينتهي نطقه بـ«الهاء والألف والميم»، ويكون على وزن اسم ابنه الوحيد «هشام».

4- وُلدت في 6 ديسمبر، وهو نفس يوم مولد والدها الموسيقار القدير، ونجله «هشام».