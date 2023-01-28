كوميديا ابنة محمد حماقي أمام الجمهور.. ستيكر على الموبايل و«ممنوع يتشال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة خاصة قوية تجمع بين المطرب محمد حماقي وابنته «فاطمة»، ويحرص على الحديث عنها دائمًا في لقاءاته الإعلامية، ومؤخرًا، كشف موقفًا طريفًا يجمع بينه وبين طفلته، عند شرائه أي هاتف محمول جديد.

ماذا تفعل ابنة حماقي في هواتف والدها؟

وقال محمد حماقي في تصريحات تلفزيونية، إنه كلما اشترى هاتفًا جديدًا، تحرص ابنته «فاطمة» التي يناديها بـ«تومي»، على وضع الملصقات الكارتونية الخاصة بها على خلفيته، وتشدد على والدها بعدم إزالتها.

وبشكل مضحك، روى «حماقي» تفاصيل هذا الموقف، إذ ظهر وهو يحمل هاتفه وبخلفيته ملصق صغير ملون، قائلًا: «كل ما أجيب تليفون تروح جايبة ستيكر وحاطاه عليه، وتقولي بابي ماتشيلهوش فما أقدرش أشيله».

حماقي يتحدث عن ولادة ابنته وأغنيته لها

وفي لقاء سابق، تحدث الفنان محمد حماقي، عن لحظة ولادة ابنته «فاطمة» التي أسماها تيمنًا بوالدته، موضحًا أنه شعر خلال هذا التوقيت بمشاعر لم يعشها من قبل، وأنها ظهرت بداخله فور قدوم طفلته إلى الحياة.

«فاكر اللحظة اللي اتولدت فيها، حضرت الولادة أول ما شوفتها، حسيت إن كان في زرار مقفول جوايا واشتغل، وبقت في مشاعر تانية خالص ليها».

وكان محمد حماقي، كشف في تصريحات تلفزيونية سابقة له، طرحه لأغنية خاصة بابنته «فاطمة» وقت الاحتفال بعيد ميلادها الأول، لكنه لم يرغب في طرحها على الساحة الفنية: «ماحبتش أنزلها لأني حسيتها خاصة أوي».