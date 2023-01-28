أول ظهور لسيدة أنقذها مواطن مصري من البرد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهامة مواطن مصري يقيم بالكويت، جعلته حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ قرر الرجل فتح منزله لاستقبال سيدة وأسرتها، بعدما تعرضوا للطرد على يد صاحب عقار كانوا يسكنون فيه، بسبب تأخرها عن دفع الإيجار.

ظهور السيدة في الكويت التي أنقذها مصري

بثت وسائل الإعلام المحلية الكويتية، أول لقاء للسيدة، التي لا حول لها ولا قوة، إذ كشفت تفاصيل ما حدث لها، بسبب تأخرها في سداد إيجار شقتها.

وظهرت السيدة، وهي تخفي وجهها بالحجاب، تمسك بأطفالها الصغار، وسط حقائب ملابسهما بالشارع، قائلة: «والله ما عندي ولا مكان أسكن فيه، الساعة 6 الصبح خبط الباب وطردنا، عشان مدفعناش شهرين، قولتله اصبر، قال لا، عاوز حقي، وطردني أنا وأختي وأمي وعيالي»، متابعة: «الناس قالت هيوفروا فندق وهيساعدوني ووقفوا معايا».

شهامة المصري تنقذ السيدة الكويتية

كشف المواطن المصري، كواليس الواقعة في مقطع الفيديو المتداول: «كنا مروحين أنا وزوجتي، شوفناهم قاعدين، وسألتهم مراتي، قالوا اتطردنا عشان الإيجار، ومعاهم حاجتهم، وكان معاهم ست كبيرة وأطفال، فقولنالهم اتفضلوا معانا».

وتابع المواطن المصري: «بلغنا الشرطة أننا هنستضيف السيدة وأسرتها لمدة يومين، لحد ما نوفر لهم مسكن وآثاث، هيفضلوا معانا، وجمعنا مبلغ لإيجار شقة ليهم، وهندفع مقدم 5 شهور كمان».