درّة التونسية في إطلالات ملكية بالأبيض والأسود على السجادة الحمراء

كشفت النجمة التونسية درّة لمتابعيها على فيسبوك عن مجموعة من فساتينها المفضلة باللونين الأبيض والأسود التي تألقت بها على مر السنوات على السجادة الحمراء، وتصدرت بها حديث الجمهور. فالنجمة درة تعتبر واحدة من أبرز الفنانات اللواتي يتصدر اسمهن على لائحة الأكثر أناقة في الوطن العربي لتميز اختياراتها بالرقي خاصة مع تعاونها مع أشهر المصممين العرب، كذلك فإنها تحرص على انتقاء أزياء تتناسب مع قوامها ولون بشرتها لتبدو إطلالاتها دائما مثالية وأنيقة. دعونا نلقي نظرة على تفاصيل 10 اطلالات من الفساتين المفضلة للنجمة درة باللونين الأبيض والأسود، وهما من أكثر الألوان التي تحبذها على السجادة الحمراء، لتستلهموا منها اسلوبها الأنيق.

بمزيج متداخل باللونين الأبيض والأسود، سحرتنا الفنانة درة في اطلالة سابقة لها في مهرجان الجونة السينمائي بفستان من توقيع Jony Matta Ghorayeb. جاء فستانها بتصميم عصري وبقصّة طويلة باللون الأسود بتصميم الكتف غير المتوازي، بينما جاءت اللفتة المميزة في الستايل من خلال قطعة إضافية باللون الأبيض ملتفة على الثوب وتنسدل من الكتف وصولا لنهاية التنورة، لتضفي تألقًا آخر من خلال اندماج اللونين في إطلالة واحدة، واختارت درة مع الإطلالة حقيبة صغيرة باللون الأسود، واعتمدت لشعرها تسريحة مرفوعة مع المكياج الدخاني الترابي.

من إطلالات الفساتين التي استعرضتها درة التونسية في المجموعة المفضلة لها، ظهورها بفستان مخمل انيق ذكرنا بإطلالات النجمات في حقبة الخمسينات. تميز الفستان باللون الاسود بمزيج من قماش المخمل الفاخر في جزئه العلوي مع قصة الكورسيه، بينما القسم العلوي اتسم بقماش الساتان بقصة ذيل السمكة الأنثوية حيث بدت قوامها فيها بشكل رشيق وأنثوي ساحر. اعتمدت درة مع هذا الفستان مجوهرات ماسية فاخرة، وتسريحة الشعر الملموم الى الخلف، مع المكياج الترابي الدخاني.

اطلالة ملكية للنجمة درة سحرتنا بها في فستان سهرة باللون الأسود في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، وما ميز الفستان هو قصته التي ذكرتنا بفستان سندريلا مع التنورة الضخمة التي وصل طولها الى الأرض وقماشه الفاخر المطرز بحبات الترتر البراقة.

درة التونسية تتعاون مع اشهر المصممين العرب في العديد من اطلالاتها على السجادة الحمراء، فشاهدناها تتألق بفستان بتصميم فخم من توقيع زهير مراد Zuhair Murad محاك من قماش التول الاسود المطرز بالترتر والخرز البراق بقصة الكورسيه من الأعلى، ثم يأتي منفوشا وضخماً من الأسفل، وقد اعتمدته معه قفازات طويلة من نفس القماش وحقيبة كلاتش من المخمل الاسود.

من الخيارات المميزة بالألوان لدرة التونسية، اتجاهها نحو الفساتين باللون الأبيض المونوكروم، وهو لون يوحي بالسلام الداخلي والهدوء والفرح. ونشرت درة ضمن المجموعة المختارة لها بالألوان الحيادية، فستانا بقصّة مميزة باللون الأبيض جاء بطبقات التول الشفاف وثنيات الكشكش الجانبي على طول التصميم مع قصة الكتف الواحد، وهو من توقيع دار Jean Louis Sabaji.

درة التونسية يليق بقوامها جدا فساتين قصة حورية البحر التي تبرز المنحنيات الأنثوية بطريقة جذابة. فخلال اطلالة سابقة لها في حفل عشاء استضافه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمناسبة الاحتفاء بدور المرأة في السينما، بدت الفنانة التونسية بكامل أناقتها بفستان أسود طويل من التشكيلة الفخمة للمصممة بزة الزومان.

تميز الثوب بقصة الأوف شولدر مع أكمام طويلة منفصلة وشفافة تميزت بقصة منتفخة من الأعلى على شكل كشكشة، كما أبرز الفستان رشاقة درة بقصته الضيقة، واكتملت أناقتها بعقد فاخر ومجوهرات ماسية فخمة من Messika، كما أكملت درة هذا اللوك بتسريحة الشعر المسحوب للخلف على شكل كعكة عالية مع مكياج جذاب.

الفنانة التونسية درة تألقت على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان أبيض بقصة فساتين سندريلا بطبقة شيفون من الأسود، بأكتاف عارية، وجاء الفستان بستايل كلاسيكي من توقيع رامي العلي.

تميز الفستان بتصميمه المبتكر في الوسط بطبقة رفيعة على شكل كشكش توسطت تنورته، وبدت فيه درة كالأميرات.

بتوقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، اطلت درة التونسية بفستان ساحر في ختام مهرجان الجونة للعام 2020، جاء باللونين الأبيض والاسود تميز بتصميمه الشرقي، حيث جاء اولا بقصة حورية البحر، واعتلى منتصفه وردة كبيرة مزخرفة بخطوط هندسية متداخلة بغاية الروعة، و نسقته مع حقيبة كلاتش من Alexander McQueen.

النجمة التونسيّة درّة زروق تميزت كذلك على البساط الأحمر لمهرجان "كان" في اطلالة سابقة لها، بفستان عاري الكتفين باللون الأبيض المعدني حمل توقيع دار Rami Kadi نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Chopard.، وظهرت فيه متألقة بشكل ساحر.

وختاما، من الإطلالات المفضلة لدرة التونسية التي نشرتها على فيسبوك في الساعات الماضية، من أرشيف مجموعتها المفضلة، ظهورها بفستان دراماتيكي باللون الأسود خلال حفل خاص بدار بولغاري Bulgari في دبي، وتميز بقصة الكتف الواحد من الأمام، قصير وطويل من الخلف، ونسقت معه شنطة يد باللون الفضي المعدني من بولغاري Bulgari، ومجوهرات ماسية من الدار أيضًا، أكملت اللوك بصندل بتصميم عصري.

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