من هي ريم طارق خطيبة حسن شاكوش؟.. صديقة مقربة لـ بلوجر شهيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي ريم طارق خطيبة حسن شاكوش؟.. سؤال أثار اهتمام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما احتفل مؤدي المهرجانات الشهير، ليلة أمس، بخطبته في أجواء عائلية، وبحضور عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين.

ومع تداول العديد، صور خطوبة مؤدي المهرجانات الشهير، باتت تظهر العديد من التساؤلات بشأن من هي ريم طارق خطيبة حسن شاكوش؟

من هي ريم طارق خطيبة حسن شاكوش؟

وخلال السطور التالية، نكشف من هي ريم طارق خطيبة حسن شاكوش، وذلك وفق حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»:

1- تدعى ريم طارق، ومن خارج الوسط الفني.

2- يتابعها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، 40 شخصًا فقط، وغير حريصة على نشر أي صور عبر الحساب.

3- صديقة مقربة من البلوجر فرح شعبان، التي حرصت على حضور خطبتها.

4- ظهرت في العديد من المناسبات رفقة صديقتها فرح شعبان.

5- تحرص على خصوصيتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وليس لها تواجدًا شائعًا.

تفاصيل إطلالة خطيبة حسن شاكوش

بإطلالة خطفت الأنظار بقوة، ظهرت ريم طارق خطيبة حسن شاكوش خلال الاحتفال بخطبتهما، إذ ارتدت فستانًا لامعًا باللون «السيلفر»، وذو أكمام طويلة وجاء بشكل محتشمًا، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي على ظهرها وكتفيها، مع وضعها ماكياج يناسب مع بشرتها.

واحتفل مؤخرًا، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته على فتاة تدعى ريم طارق، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، الذين بادروا بتهنئة العروسين.