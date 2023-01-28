ركن للصغار في فعاليات «القابضة للمياه» بمعرض الكتاب.. ألعاب ومجلات توعية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في كل عام، تنتظر الأسر والأمهات خاصة، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، كي تصطحب أطفالها وتشتري لهم الكتب والألعاب التي تنمي مهاراتهم وتغرس في داخلهم حب القراءة، وخلال فعالياته التي تستمر حتى 6 فبراير المقبل، تشارك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بمجموعة من الأنشطة تقدمها إدارة التوعية وخدمة العملاء في الشركة، لتوعية الأطفال بضرورة ترشيد استهلاك المياه بطرق تناسب تفكيرهم، وفقًا لرئيس الشركة، المهندس ممدوح رسلان.

مشاركة الشركة القابضة للمياه في معرض الكتاب

وتقدم الشركة القابضة للمياه ضمن فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مجموعة من الألعاب ونماذج المحاكاة التي تساعد الطفل في زيادة ترشيد الاستهلاك، وتتواجد ضمن جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى أنشطة ومجلات توعوية وألعاب تفاعلية تستهدف غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى الأطفال.

نماذج توعوية للطفل بطرق مبتكرة

خلال فعاليات المعرض، تقدم الشركة، مجموعة من الأنشطة التي تشمل نماذج المحاكاة والألعاب التي منها زيادة الوعي بخطورة الاستهلاك المستمر للمياه بدون داعي، ومنها ترفيه للطفل، وخلال فعاليات اليوم الأول توافد الصغار على الأنشطة المقدمة وتفاعلوا معها، من خلال الرسم واستيعابهم لتعليمات ترشيد استهلاك المياه، وقال أحمد رضا مدير المركز الإعلامي بالشركة القابضة للمياه لـ«هُن»: «تحرص الشركة على تنفيذ الأنشطة التوعوية بطرق علمية ومبتكرة ضمن الفعاليات الجماهيرية الكبرى والأحداث المهمة مثل معرض الكتاب، لتوصيل رسائل التوعية المباشرة لأكبر عدد من المواطنين، ضمن حملتها القومية «كل نقطة بتفرق»، وخلال الفعاليات نقدم أنشطة عبارة عن ألعاب محاكاة لتوصيل رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه».