الامارات | أميركا الجنوبية: وجهات سياحية ساحرة تمزج التاريخ بالحداثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 يناير 2023

تعتبر السياحة في أميركا الجنوبية ممتعة جداً لوجود العديد من الوجهات السياحية الممتعة والجذابة.

وتُسيّر الخطوط الجوية التركية ما يقارب 41 رحلة أسبوعياً من الإمارات العربية المتحدة: 10 رحلات أسبوعياً من مطار أبوظبي الدولي، و31 رحلة أسبوعياً من مطار دبي الدولي.

وتقدم Tour Istanbul خدمة مجانية لجميع المسافرين على متن خطوط Turkish Airlines، أو أي مسافر عبر إسطنبول لديه فترة ترانزيت من 6 إلى 24 ساعة، حيث تأخذهم بجولة في الأماكن التاريخية والمطاعم الجميلة، ويستمتع المسافر بجمال إسطنبول التاريخي والطبيعي بدلاً من الانتظار في المطار، ثم يتم إعادتهم إلى مطار إسطنبول.

كما يمكنهم خلال الجولة رؤية أهم المعالم التاريخية للمدينة التي شهدت حضارات كبرى في العالم، إضافة إلى العديد من الآثار الرائعة التي تركتها كل منها في التاريخ.

بوغوتا

بوغوتا هي عاصمة كولومبيا وتطل على البحر الكاريبي، وهي مزيج من الماضي والحاضر. تأسست هذه المدينة عام 1538، لكن تاريخها الأصلي موغل في القدم. تبلغ مساحة مدينة بوغوتا نحو 1587 كيلومتراً مربعاً. كما يبلغ تعداد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة. وبوغوتا هي القلب النابض لكولومبيا، وهي عاصمة جذابة ونابضة بالحياة أهم ما يميزها هي قمم جبال الأنديز الباردة. كما أنها موطن للمتاحف والمطاعم والفنادق، وسط منازل وكنائس وأديرة عمرها أكثر من 300 عام.

ومن أهم المعالم السياحية في بوغوتا: متحف الذهب ومتحف كولومبيا الوطني وساحة بلازا دي بوليفار وجبل مونسيرات.

كانكون منبع حضارة المايا القديمة

تعد مدينة كانكون إحدى أهم الوجهات السياحية في المكسيك. حيث تقع في قلبها تشيتشن إيتزا، وهي مدينة حضارة المايا، وواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة. ومدينة كانكون السياحة بمثابة جزيرة تقع في قلب المكسيك، وتطل على البحر الكاريبي. كانت المدينة فيما مضى واحدة من أهم جزر الصيد في المكسيك. لكنها أمست في الوقت الحالي إحدى أشهر الأماكن السياحية هناك.

تمتلك المدينة شواطئ ذات رمال بيضاء رائعة للاسترخاء، وشعابا مرجانية كبيرة رائعة لاستكشافها، وطقساً شبه مثالي. وتعد مدينة كانكون مركزاً نابضاً بالحياة. فبعيداً عن الشواطئ الخلابة، يمكن الحصول على جولة في أحد مواقع حضارة المايا الأثرية المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة.

بنما

يطلق على دولة بنما اسم مُفترق الأميركيتين، إذ إنها تقع في النقطة التي تلتقي بها أمريكا الشمالية مع أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى أنها تقع أيضاً عند التقاء المحيط الهادي مع المحيط الأطلسي، وتُعتبر بنما من أكثر الدول تقدماً بين دول أمريكا الوسطى المحيطة بها، فهي تملك مجموعة من الوجهات السياحية التي تستقطب العديد من السياح من مختلف أرجاء العالم، وفيها أجمل الشواطئ والجزر.

ومن أبرز الأماكن السياحية في دولة بنما كاسكو فيجو وخليج سانتا كاتالينا وقناة بنما وجزيرة سان بلاس.

كوبا مدينة لعشاق الطبيعة الخلابة

السياحة في كوبا من أفضل العطلات السياحية في منطقة البحر الكاريبي. وذلك لأن تلك الجزيرة الضخمة تزخر بجمال طبيعي لا مثيل له. فضلاً عن تاريخها العريق، وثقافاتها الفريدة المثيرة للإعجاب. و تُعد كوبا أكبر جزيرة في البحر الكاريبي، وتُتيح لك فرصة ممارسة العديد من الأنشطة الممتعة، كالاسترخاء على شواطئها الرائعة التي تُحيط بها، والغوص في الأعماق، ومشاهدة الشعاب المرجانية العجيبة، وحضور الاحتفالات والمهرجانات والكرنفالات الموسيقية الحية. وكذلك استكشاف تاريخ البلاد من خلال زيارة المدينة القديمة، التي تم إدراجها في قائمة اليونسكو للمحافظة على التراث العالمي والمباني القديمة وغيرها الكثير من المقومات السياحية الأخرى.

وكوبا هي واحدة من الدول التي تم الحفاظ عليها في منطقة البحر الكاريبي. وهي من الوجهات السياحية التي تستحق الزيارة واستكشافها.

• 10 رحلات أسبوعية من مطار أبوظبي و31 رحلة من مطار دبي الدولي.

3 مدن في كوبا

أهم ثلاث مدن سياحية في كوبا ينصح بزيارتها هي: سانتياغو دي كوبا: وهي ثاني أكبر مدينة في كوبا، وهي مدينة موسيقية للغاية وتتمتع بطابع ثقافي نابض بالحياة.

هافانا: وتتنوع الأنشطة الترفيهية في هافانا، ومن أهمها التجول في شوارع المدينة القديمة لمشاهدة العديد من المعالم السياحية المختلفة، علاوة على استكشاف الهندسة المعمارية، والهياكل الاستعمارية المحفوظة، والمباني المهجورة الغامضة التي تستقطب هواه التصوير لالتقاط أجمل الصور الفوتوغرافية الرائعة.

سينفويغوس وتُعرف مدينة سينفويغوس بأنها «لؤلؤة الجنوب» حيث إنها تتسم بأجوائها الهادئة والمريحة. وتتمتع المدينة بطابع فرنسي جعلها من أكثر المدن السياحية في كوبا زيارة. فقد تأسست عام 1819 على يد الفرنسيين.