الامارات | «إكسبوجر 2023».. جولات حصرية مع أفضل مصوري العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من بين عشرات الفنانين العالميين الذين تستضيفهم الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2023»، يقدم المهرجان سبع تجارب احترافية في مجالات مختلفة من التصوير الفوتوغرافي على مستوى العالم، للتعرف عليها والخوض في كواليس الصور التاريخية والمؤثرة.

وتوفر فعاليات المهرجان، الذي يقام في الفترة من 9 - 15 فبراير المقبل، جولات حصرية مع أعلام فن التصوير الفوتوغرافي، وهم جيمس بالوغ، ودان وينترز، ونيل لايفر، وإستير هورفاث، وغريغ غورمان، وإليسا إياناكون، وآندي سوندرز، حيث يكشفون بأعمالهم المتميزة العديد من التغييرات الكبرى التي طرأت على المجتمعات البشرية، والنظام البيئي، بجانب توثيقهم للكثير من اللحظات التاريخية في القرن العشرين، سواء في السياسة الدولية، أو خلال رحلات اكتشاف الفضاء الخارجي، إضافة إلى عدد من أبرز الشخصيات المعروفة من مشاهير الفن والرياضة والمجتمع على مستوى العالم.