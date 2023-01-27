لقطات من خطوبة حسن شاكوش.. احتفال خاص لملكة جمال سابقة مع العروس (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بخطبته، مساء اليوم، على فتاة من خارج الوسط الفني، تُدعى «ريم»، بحضور أفراد أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين والفنانين، الذين شاركوا صور خطوبة حسن شاكوش.

@omarkamal.officia مبروك يا شاكوش مصر الخطوبةالصوت الأصلي - omarkamal.official

خطوبة حسن شاكوش

تألق حسن شاكوش، في حفل خطبته، ببدلة أنيقة «أوفر سايز» باللون الرصاصي، مع رابطة عنق من الحرير، كما ظهرت العروس بفستان أنيق من اللون الذهبي، مُطرز بالفصوص اللامعة، تميز بأكمامه الطويلة، وبموديل التايبست، كما تألقت بالشعر المنسدل الأسود، مع المكياج السموكي بألوان النيود.

الفنانون يحتفلون بخطوبة حسن شاكوش

نشرت فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، عبر حسابها على «إنستجرام»، عدة لقطات من خطوبة حسن شاكوش، حيث ظهرت وهي تشارك العروس فرحتها، و«شاكوش» يغني.

@omarkamal.officia العريس شاكوش مصرالصوت الأصلي - omarkamal.official

وحرص مؤدي المهرجانات عمر كمال، على تهنئة صديقه شاكوش بخطوبته، إذ نشر صورة تجمعه بالأخير وخطيبته، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معلقا: «مبروك يا شاكوش.. ربنا يسعدكم يا حبيبي»، كما شارك بالغناء في حفل الخطوبة.

ونشرت الفنانة برلنتي فؤاد، صورة من احتفال المطرب الشعبي حسن شاكوش، بحفل خطبته، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدونة: «مبروك يا شيكا، ربنا يسعدكم يا أخويا».